Señor director:

En el último tiempo se ha cuestionado bastante el examen de drogas realizado a las autoridades, lo cual es una oportunidad para revisar el protocolo.

Si la tasa de falsos positivos es del 5%, es decir, 5 de cada 100 autoridades en cada pasada darán positivo, ¿nos quedaremos sin autoridades?, con esta estadística, ¿irán renunciando cada seis meses cinco autoridades en promedio?

Un consumidor de drogas es constante, y en ese sentido, debiera salir positivo en todos los exámenes de pelo, no solo en uno. En los cuestionamientos, las autoridades han dado negativo-positivo-negativo en tiempos muy acotados.

El laboratorio que dio los resultados positivos se defiende indicando que la metodología de análisis es distinta. Entonces el protocolo debe hacer la definición de cuál metodología es la mejor, la que detecte lo real, porque ¿cómo se explica que, en menos de un mes, dos resultados realizados con diferentes métodos hayan arrojado resultados tan distintos? Eso no se entiende…

Farmacológicamente hablando, hay medicamentos y otras sustancias que se forman con estructuras químicas similares que pueden inducir un falso positivo. Falta información de qué es lo que realmente se detecta: una parte de la molécula, un grupo funcional o un radical químico de la estructura, en fin, la química es compleja.

Los médicos cuando piden exámenes para diagnosticar revisan varios resultados, analizan en detalle la evolución porque todo examen tiene falsos positivos y falsos negativos, esto último pone en duda todo el sistema y protocolo de detección, dado que, si hablamos de que hay falsos positivos, ¿quién asegura que los negativos no fueron falsos?

Sugiero que la Seremi de Salud de la RM haga una fiscalización al laboratorio cuestionado, que el ISP revise los procedimientos y metodologías analíticas y que se levante un nuevo procedimiento que incluya el análisis clínico del caso positivo antes de tomar medidas que son, sin duda estigmatizantes, para la persona. Son las autoridades sanitarias las que pueden aportar a poner orden en esto. Así se hace en todo examen de diagnóstico clínico para dar certezas.

Heriberto García Escorza

Director de Química y Farmacia UDD