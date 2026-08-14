La soledad bajo el cuidado del Estado

Señor Director:

La soledad es la variable que más pesa sobre el bienestar de un niño, por encima de su edad, motivo de ingreso o variables socioeconómicas, según la primera Encuesta Nacional de Bienestar Subjetivo de niños, niñas y adolescentes atendidos por el sistema de protección, realizada por el Servicio de Protección y la UDD.



Ningún protocolo basta para resolverla, porque no es solo un problema de gestión: es la ausencia de alguien que esté presente de forma constante.



Quienes viven en residencias reportan los mayores niveles de soledad y uno de cada tres declara un nivel muy bajo de satisfacción con su vida, más de cuatro veces la proporción de quienes viven en familias de acogida.



Debemos seguir avanzando para que más niños crezcan en familia y al mismo tiempo responder a la realidad de los 5.000 niños, niñas y adolescentes que viven en residencias: mientras permanezcan allí, su necesidad de construir vínculos significativos no puede esperar.



Si la evidencia en desarrollo infantil demuestra que la salud relacional es determinante para el bienestar, ¿qué consecuencia de política pública debiera derivarse de estos resultados? ¿Debiera una necesidad tan relevante seguir dependiendo casi exclusivamente de financiamiento privado?



Los vínculos también son protección y debieran ser considerados y financiados como tal.





M. Pía Kralemann, Presidenta del Directorio

Cecilia Rodríguez, Directora Ejecutiva

Ignacia Humenyi, Directora Técnica

Fundación Abrázame