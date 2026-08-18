Becas posdoctorales: ¿menos prioridad para las ciencias sociales?

Señor director:

No comparto la declaración de la Ministra de Ciencia sobre la baja prioridad de las ciencias sociales en las becas posdoctorales: “Este es un fondo de ciencia y tecnología, desde otro ministerio se pueden financiar estudios que son de otro tipo, que son sociales, son de humanidades”; pero como soy crítico a mis fundamentos, la intentaré defender

Ensayaré unos argumentos.

Podría decir que las ciencias naturales son exactas y controlan todas las variables; las sociales, por el factor humano, no. Pero la historia de la ciencia muestra por ejemplo que leyes químicas, que se esperaban “exactas”, cambiaron; y la física cuántica enseñó que intervenir modifica el fenómeno mismo, de modo que tampoco allí se controla todo. No sirve.

Veamos lo práctico: digamos que son ciencias también, pero cada una va a un ministerio distinto. Pero los ministerios distribuyen presupuestos, no fronteras del conocimiento. La realidad no organiza sus problemas según el organigrama del Estado: el cambio climático es físico, biológico y social; una pandemia es simultáneamente biológica, económica, psicológica, educativa y política. Habrá que pedirles a estos fenómenos que respeten la división de carteras ¡¿cómo se atreven?!

No queda sino el criterio que la epistemología ha decantado: la capacidad de revisar los propios fundamentos teóricos o metodológicos. Eso, principalmente, separa a la ciencia de la astrología o el tarotismo. Bajo ese criterio, ambas, ciencias naturales y las sociales y humanas, quedan del mismo lado.

Me rindo con el intento. Y con él, cae también la pretenciosa afirmación.

Yefrin Ariza,

académico de Facultad de Educación UC