Una reforma necesaria

Señor Director:

La decisión del Ministerio de Justicia de otorgar dedicación exclusiva al impulso de la Reforma Procesal Civil constituye una señal que merece ser valorada. Chile tiene una oportunidad concreta para avanzar en una transformación largamente postergada y reconocer la importancia que el proceso civil tiene en la vida cotidiana de las personas.

Modernizar la justicia civil no significa únicamente modificar procedimientos. Supone construir una justicia más ágil, accesible y cercana, capaz de responder oportunamente a conflictos que afectan directamente a ciudadanos, familias y comunidades.

Pero esta discusión no puede limitarse a los grandes tribunales. Si el país pretende avanzar hacia una reforma integral, resulta indispensable incorporar la realidad de los Juzgados de Policía Local, que diariamente representan una de las expresiones más próximas de la justicia para la ciudadanía.

En esa misma línea, frente a las iniciativas impulsadas por el Presidente José Antonio Kast para enfrentar las incivilidades y fortalecer la convivencia y seguridad en nuestros barrios, existe una oportunidad para abordar también una reestructuración y un apoyo más decidido a estos tribunales.

Los Juzgados de Policía Local requieren modernización tecnológica, mayores recursos, procedimientos más eficientes y condiciones institucionales que permitan disminuir las profundas diferencias existentes entre comunas.

Una Reforma Procesal Civil moderna debiera mirar también hacia la justicia local. Fortalecerla significa acercar el derecho a las personas y comprender que una justicia efectiva comienza, muchas veces, en el propio barrio.

Francisco Ríos Laulié

Presidente del Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de los Juzgados de Policía Local (INJPL)