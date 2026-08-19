Postdoctorados y movilidad científica

Señor director:

La Asociación de Científicas/os e Investigadores/as Españolas/es en Chile (ACIECh) manifiesta su preocupación por la exigencia incorporada en las Bases del Concurso Fondecyt de Postdoctorado 2027, que excluye de la postulación a investigadores extranjeros que no cuenten ya con residencia definitiva en Chile. Se trata de un cambio sustantivo respecto de la convocatoria 2026, en la que la residencia se acreditaba al firmar el convenio y podía ser definitiva, temporal u otra que permitiera la transferencia de los recursos.

Entre los socios de ACIECh hay investigadores que hoy contribuyen al desarrollo científico de Chile y que pudieron incorporarse al sistema nacional mediante fondos de ANID sin contar previamente con residencia definitiva. La nueva exigencia restringe esta vía de incorporación de talento científico internacional.

La medida también contrasta con la apertura y la reciprocidad que caracterizan la cooperación científica internacional. Las European Postdoctoral Fellowships de las acciones Marie Skłodowska-Curie están abiertas a investigadores de cualquier nacionalidad y se basan precisamente en la movilidad internacional, no en la residencia previa en el país de destino.

Resulta, además, difícil conciliar esta restricción con la creciente cooperación de Chile con la Unión Europea y con el espacio científico europeo, donde la movilidad de investigadores constituye una prioridad, lo cual se refleja también en iniciativas como Copernicus, la cooperación en supercomputación y la reciente incorporación de Chile como Estado Miembro Asociado del CERN.

Por estas razones, solicitamos reconsiderar este requisito y restablecer un criterio equivalente al aplicado hasta 2026, permitiendo la postulación de investigadores extranjeros y exigiendo una residencia habilitante antes de la firma del convenio y del inicio del proyecto.

Cristóbal Galbán

Presidente, ACIECh

Juan Enrique Serrano

Vicepresidente, ACIECh