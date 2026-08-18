Golpe judicial a Sartor: Clark y los Larraín quedan presos por fraude de US$200 millones

El caso Sartor cerró este martes una de sus jornadas más duras. El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Michael Clark, Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Sergio Yáñez, luego de una extensa formalización en la que el tribunal dio por acreditados, para efectos de las cautelares, seis de los siete delitos imputados por la Fiscalía.

La resolución acogió así buena parte de la tesis del Ministerio Público en una investigación que, según la Fiscalía Metropolitana Oriente, involucra preliminarmente unos US$200 millones y podría constituir uno de los mayores fraudes investigados en Chile durante los últimos años.

“Efectivamente es un fraude de grandes proporciones, cometido en un lapso de varios años, por varias personas y que afectó a muchísimas personas”, sostuvo el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, tras conocerse las cautelares.

Según detalló, los recursos comprometidos alcanzan aproximadamente los US$200 millones en esta primera fase de la investigación. Las víctimas incluyen tanto personas naturales como jurídicas y, según la Fiscalía, inversionistas de patrimonios muy distintos.

La fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, sostuvo que solo el primer capítulo de la formalización involucra más de $100 mil millones y calificó la resolución como “fundada, muy contundente y razonada”.

El tribunal estimó acreditados, en esta fase procesal, los delitos de administración desleal, entrega de información falsa al mercado, negociación incompatible, estafa, fraude por omisión de una oferta pública de adquisición (OPA) y lavado de activos. La única imputación que no alcanzó ese estándar fue la de contrato simulado.

“Se dan por acreditados los delitos y eso da cuenta de una investigación sólida y completa”, afirmó Parra, quien destacó que el tribunal acogió las principales cautelares solicitadas por el Ministerio Público.

La situación más severa afecta a Pedro Pablo Larraín y Michael Clark. Ambos quedaron en prisión preventiva porque el tribunal consideró que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación.

En el caso de Carlos Larraín y Sergio Yáñez, la prisión preventiva fue decretada por considerar que su libertad representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

Sepúlveda explicó que, respecto de los dos primeros imputados, el tribunal tuvo además en consideración antecedentes sobre eventuales conductas destinadas a impedir que determinada información llegara a conocimiento de la Fiscalía o a eliminar evidencia.

“Se había podido acreditar durante la investigación que había habido conductas tendientes por parte de los imputados (…) a evitar que se conocieran ciertos antecedentes por parte de la Fiscalía o, si se quiere, a tratar de eliminar evidencia”, señaló.

La Fiscalía había solicitado prisión preventiva para los cuatro y el tribunal acogió íntegramente esa petición.

Distinta fue la decisión respecto de Rodrigo Bustamante, quien quedó con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional. La misma cautelar fue impuesta a Juan Carlos Jorquera, pese a que en su caso el Ministerio Público había solicitado arresto domiciliario total.

De los seis formalizados, por tanto, cuatro irán a prisión y los otros dos quedaron sometidos a medidas privativas de libertad en sus domicilios.

La resolución llega después de una formalización que se prolongó durante semanas y en la que la Fiscalía desplegó una extensa reconstrucción de operaciones financieras, sociedades relacionadas y movimientos de recursos vinculados a fondos administrados por Sartor AGF.

El Ministerio Público sostiene que parte de esos recursos habría sido desviada o canalizada hacia empresas relacionadas, mientras inversionistas recibían información que no reflejaba adecuadamente el verdadero estado o naturaleza de determinadas operaciones.

Una de las aristas alcanza directamente a Azul Azul, concesionaria que controla al club Universidad de Chile, a través de la investigación sobre operaciones relacionadas con el fondo Tactical Sport y el cambio de control de la sociedad.

La Fiscalía también atribuye operaciones de lavado de activos mediante movimientos de recursos originados en fondos administrados por Sartor y posteriormente transformados en participaciones u otros activos.

Para Sepúlveda, la decisión del tribunal respalda la consistencia alcanzada hasta ahora por la causa. “Hay una investigación bastante sólida y robusta”, afirmó, aunque advirtió que todavía quedan diligencias pendientes.

El tribunal fijó 120 días de investigación. La Fiscalía espera completar durante ese período las diligencias restantes para posteriormente evaluar la presentación de una acusación y llevar el caso a juicio oral.

El destino penitenciario de Clark, los hermanos Larraín y Yáñez deberá ser determinado por Gendarmería, que realizará la clasificación correspondiente y definirá el recinto en que cada uno cumplirá la prisión preventiva.