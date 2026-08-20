Cuando Chile pierde la confianza

Señor Director:

Como chileno que lleva cuatro años viviendo en España, he podido comprobar el enorme prestigio que nuestro país ha ganado en el extranjero por la seriedad de sus instituciones y, particularmente, por su exitoso sistema de concesiones. Chile ha sido visto durante décadas como un lugar donde las reglas se respetan y los compromisos del Estado se cumplen.

Por eso preocupa profundamente la decisión de este gobierno de congelar proyectos bajo el modelo de concesiones en la zona del Biobío. Sumado a su negativo impacto regional, la señal que recibe la comunidad internacional es que incluso iniciativas licitadas y adjudicadas pueden quedar suspendidas por razones fiscales.

La confianza es el principal capital de un país que busca atraer inversión. Esa confianza tarda muchos años en construirse, pero puede deteriorarse con decisiones que generan incertidumbre. En Europa, donde convivo con profesionales y empresas vinculadas a la infraestructura, la imagen de Chile siempre ha sido la de un país serio y predecible. Es lamentable que hoy esa percepción pueda comenzar a cambiar.

Ojalá las autoridades comprendan que proteger la credibilidad internacional también es una política pública. Cuando se debilita la confianza, no solo pierde una región, sino todo el país

Jorge Fuentes

Ex Alcalde