Parques Nacionales: los próximos 100 años comienzan hoy

Señor director:

Chile cumple 100 años desde la creación de su primera área protegida: el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Es un hito que merece celebrarse, pero también una oportunidad para preguntarnos qué tipo de parques queremos para el próximo siglo.

Nuestro país cuenta con una extensa red de áreas protegidas que resguardan un valioso patrimonio natural. El desafío es fortalecer su gestión y financiamiento, y asegurar que la conservación dialogue con los territorios.

Ante presiones como el cambio climático, incendios, pérdida de biodiversidad, sobrecarga de visitantes y una demanda turística en aumento, debemos avanzar en fortalecer a los guardaparques, incorporar ciencia y tecnología, mejorar infraestructura y promover una gobernanza donde comunidades, pueblos originarios, academia, municipios y operadores turísticos tengan un rol activo.

También debemos superar la falsa dicotomía entre conservación y turismo. Bien gestionada, la actividad turística puede contribuir a proteger los ecosistemas y generar oportunidades locales. Tomemos el centenario como una oportunidad para construir parques más resilientes y conectados con las comunidades.

Fernando Oyarce Ortuya

Académico del Magíster en Patrimonio y Turismo

Universidad Autónoma de Chile