Carta en relación a “La guerra de poder que reordena el sector eléctrico”

Señor Director:

A propósito del artículo “La guerra de poder que reordena el sector eléctrico”, nos parece importante precisar que ACERA es una institución cuya posición no responde a intereses ni decisiones individuales. Nuestra gobernanza se sustenta en órganos colegiados, estatutos y mecanismos formales de deliberación y decisión, precisamente, porque representamos a una industria diversa, con empresas de distintas tecnologías, escalas y posiciones dentro de la cadena de valor. Esa diversidad no constituye una debilidad: es parte esencial de un gremio que busca construir posiciones comunes en un mercado eléctrico cada vez más desafiante. Hoy en día, creemos que es prioritario que la transformación de la matriz energética de Chile se traduzca en la creación de valor para el país y sus consumidores. Nuestro objetivo es crear las condiciones habilitantes, junto a las autoridades y el Congreso, para avanzar en una agenda de modernización de la industria eléctrica, orientada a la electrificación, el almacenamiento y las redes.

Consejo de Acera A.G.