Becas Chile

Señor director:

El anuncio de la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, de abrir nuevas oportunidades de internacionalización a quienes provienen de la educación técnico-profesional es una señal que merece ser valorada.

Chile ha realizado un importante esfuerzo para formar capital humano avanzado mediante magísteres y doctorados. Pero el desarrollo del país requiere también técnicos y profesionales capaces de incorporar nuevas tecnologías, innovar y transferir conocimiento hacia los sectores productivos.

Se abre así la oportunidad de construir una segunda ruta para el talento: una vía de especialización avanzada e internacionalización, complementaria a la académica y diseñada desde las características propias de la educación superior técnico-profesional.

Para que esa promesa se cumpla, será importante que considere tanto a CFT como a IP y que las oportunidades ofrecidas respondan a las capacidades que Chile necesita desarrollar.

El conocimiento avanzado no solo se investiga: también se aplica y transforma en productividad. Reconocer el talento técnico-profesional es, por ello, una inversión en movilidad social, innovación y desarrollo para Chile.

Juan Pablo Guzmán

Presidente

Consejo de Rectores Vertebral