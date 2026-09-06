¿Qué es prioridad para la ciencia?

Señor Director:

Plinio el Viejo, en su Naturalis Historia, cuenta que el pintor Apeles expuso una de sus obras en el foro. Un zapatero notó un defecto en la ejecución de una sandalia y el artista, con la humildad del sabio, lo corrigió de inmediato. Al día siguiente, envalentonado, el artesano comenzó a opinar con arrogancia sobre cómo estaban pintadas las piernas. Apeles lo interrumpió con firmeza: «Ne supra crepidam sutor iudicaret», frase que hoy conocemos como «zapatero a tus zapatos». Esta historia encierra una lección fundamental para el diseño de políticas públicas en ciencia: el valor de la pertinencia. Cuando el debate científico prescinde de un órgano de gobernanza con visión global, transversal e independiente —como el eliminado Consejo Superior de Ciencia, que garantizaba una mirada de largo plazo para nuestra nación—, las decisiones sobre qué es “prioritario” o “estratégico” corren el riesgo de quedar en manos de criterios puramente utilitarios, políticos o coyunturales. Definir áreas prioritarias sin un contrapeso institucional robusto y democrático equivale a permitir que la urgencia del momento dicte la anatomía del mañana. La ciencia exacta y las humanidades no son mundos distantes; ambas se necesitan mutuamente para defender la autonomía del pensamiento frente a la imposición tecnocrática.

Pierre Romagnoli

Decano Ciencias Exactas UNAB