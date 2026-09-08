Preocupación por personas en situación de calle

Señor Director:

Tengo 12 años , mi nombre es Sofía y le escribo para manifestar mi preocupación por las personas en situación de calle, ya que como siempre voy a pasear, encuentro mucha gente sin hogar durmiendo en el suelo, con un olor no deseable y suele hacer el ambiente menos agradable para las personas. Además, como no tienen donde vivir, hacen sus necesidades en la calle, sacan cosas de la basura que, algunas veces dejan las cosas en cualquier lado produciendo más trabajo para los limpiadores de la vía pública y que hacen las calles menos hermosas. Suele ocurrir en la región Metropolitana, en Santiago, Estación central, San Bernardo y Pudahuel.

Por todo los anterior, propongo que les ofrezcan ayuda haciéndoles casas donde puedan vivir , que les den trabajo para que ganen plata y que se puedan cuidar solos.

Sofia Aguirre del 6ºB, colegio Saint Paul school