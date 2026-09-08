Sernac en vilo: Economía tiene hasta el 16 de septiembre para definir salida de Andrés Herrera

El futuro de Andrés Herrera al frente del Sernac entra en días decisivos. El ministro de Economía, Daniel Mas, tiene como fecha clave el próximo 16 de septiembre para resolver la situación del suspendido director del organismo, cuyo período de nombramiento vence el 17 de octubre, en medio de un conflicto que se arrastra desde hace casi un año y que ya llegó hasta la Contraloría.

De acuerdo con las reglas de Alta Dirección Pública, la autoridad competente debe comunicar con 30 días corridos de anticipación al vencimiento la renovación o el término del ciclo de nombramiento.

En Economía tienen presente el plazo y evalúan los distintos escenarios, entre ellos una nueva solicitud de renuncia a Herrera. Fuentes de la cartera, sin embargo, descartan que el solo vencimiento del plazo implique una renovación automática, debido a que el procedimiento debe concretarse mediante un decreto.

Al interior del Sernac, en cambio, existe expectación ante lo que pueda ocurrir durante la próxima semana. Según Teletrece, funcionarios esperan que se comunique la salida del director y advierten que, de no resolverse oportunamente su situación, podría abrirse un nuevo frente mediante una eventual demanda de Herrera contra el organismo.

El conflicto tiene al servicio bajo tensión desde hace más de un año. Herrera mantiene un enfrentamiento con funcionarios que lo denunciaron por distintas situaciones de acoso laboral y permanece suspendido de sus funciones.

Mas ya intentó conseguir su salida. Tras asumir en Economía, en marzo solicitó la renuncia voluntaria del director, pero Herrera se negó a presentarla.

Desde entonces ha mantenido sus remuneraciones y beneficios. Desde que se encuentra alejado de sus funciones, en octubre de 2025, ha percibido más de $95 millones por concepto de salarios y bonos sin regresar a su oficina.

Solo en julio recibió una remuneración bruta de $9.819.731, mientras que durante agosto se le transfirieron $12.348.943, cifra que incorporó un bono por gestión y otro asociado a un premio obtenido por el Sernac durante 2025.

La situación también encendió las alertas en el Congreso. La diputada Ana María Gazmuri recurrió a la Contraloría para solicitar que indague lo ocurrido y sus consecuencias para los recursos del servicio.

“Destinar recursos superiores al pago de remuneraciones de una autoridad suspendida por casi un año representa un daño patrimonial significativo para una institución, cuyo presupuesto no admite holguras”, sostuvo la parlamentaria en su presentación.

Gazmuri advirtió además sobre las consecuencias institucionales de prolongar el conflicto. “Envía una señal preocupante respecto de la eficacia de los mecanismos disciplinarios del Estado frente a conductas de maltrato en cargos directivos. Un Servicio pequeño en recursos, pero grande en responsabilidad ciudadana”, planteó en el oficio dirigido a la contralora Dorothy Pérez.

El origen de la crisis se remonta a marzo de 2025, cuando comenzaron a agudizarse las diferencias entre Herrera y los funcionarios. Las discrepancias derivaron en movilizaciones en el acceso del edificio institucional de calle Agustinas, donde la asociación gremial instaló carteles expresando sus críticas a la conducción del organismo.

La tensión alcanzó uno de sus puntos más altos el 16 de octubre de 2025. De acuerdo con la denuncia posteriormente presentada, Herrera habría retirado personalmente algunos de esos carteles y emplazado a dirigentes gremiales. “¿Qué maltrato?, ¿qué nepotismo?”, les habría dicho, según el documento.

El episodio fue denunciado ante el entonces ministro de Economía, Álvaro García, bajo acusaciones de acoso laboral. “Su actitud evidenciaba evidente alteración, tono elevado y hostilidad”, señala la presentación.

La denuncia agregó que “la conducta descrita presenta rasgos de hostilidad, intimidación y amedrentamiento, incompatibles con el deber de dirección respetuosa y el ambiente laboral digno”, y sostuvo que existirían reportes anteriores de conductas hostiles hacia dirigencias gremiales durante 2023 y 2025.

Herrera había sido nombrado por el Presidente Gabriel Boric el 17 de octubre de 2022, luego de un proceso de Alta Dirección Pública.

En medio del conflicto solicitó una licencia médica y no volvió a su despacho. Posteriormente, el 18 de noviembre de 2025, fue suspendido luego de la apertura de un sumario administrativo.

Desde entonces, la conducción interina del Sernac está en manos de la jefa de Fiscalización, Carolina González. Según una fuente vinculada al proceso, la situación interna se mantiene prácticamente congelada: “Está todo igual desde que llegó Andrés Herrera. Nadie quiere tocar nada”.

Consultado por Teletrece, Herrera declinó referirse a los antecedentes debido a que se trata de un proceso en “curso” y de “carácter reservado”.