Trump está equivocado

Señor Director:

El presidente Trump publicó recientemente en Truth Social una fotografía de la Luna acompañada del texto “La Luna es nuestra”, reviviendo una antigua afirmación según la cual Estados Unidos sería propietario de este cuerpo celeste.

Es importante que la Cancillería chilena le explique al Gobierno norteamericano que el verdadero dueño de la Luna es el abogado chileno, nacido en Traiguén, Jenaro Gajardo Vera, quien inscribió el satélite a su nombre en una notaría de Talca, en 1954.

Incluso, se cuenta que, en 1969, el mismísimo presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, habría hecho llegar una carta a don Jenaro para solicitarle autorización para el alunizaje del Apolo 11.

La respuesta de Gajardo habría sido: “En nombre de Jefferson, de Washington y del gran poeta Walt Whitman, autorizo el descenso de Aldrin y Armstrong en el satélite lunar que me pertenece”.

Por lo tanto, creo que ha llegado el momento de que Chile haga respetar sus derechos territoriales. Si Trump quiere alunizar, tendrá que pedirnos permiso.

Ariel Meller Rosenblut