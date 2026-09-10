Inspección total: momento de actuar

Señor Director:

El informe de la Inspección Total al Estado presentado recientemente por el gobierno, identifica dificultades estructurales para realizar el seguimiento de las transferencias realizadas a fundaciones y corporaciones, fundamentalmente debido a la dispersión de la información en distintos servicios y sistemas.

Este problema no es nuevo para las organizaciones de la sociedad civil, que hace varios años venimos impulsando una Ley de Transferencias 2.0 que establezca un nuevo marco para la colaboración esencial que estas entidades prestan al Estado. A la vez, hemos insistido en la creación de un registro único, que permita la trazabilidad, transparencia y fiscalización de la información que entregan las organizaciones. Con esto se lograría un marco ágil, moderno y eficiente para la relación entre el Estado y la sociedad civil

Las organizaciones sociales son un aliado insustituible. Muchas veces llegan antes y con mayor eficacia que el propio Estado, con el propósito de erradicar la pobreza, la exclusión y haciendo frente a otras urgencias sociales. Fortalecer este vínculo con reglas claras, transparentes y proporcionales, no solo mejora el control de los recursos públicos, sino que también reconoce y potencia el aporte irremplazable de miles de organizaciones que día a día trabajan por el desarrollo de Chile.

Hans Rosenkranz

Director Ejecutivo Comunidad de Organizaciones Solidarias