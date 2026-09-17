Ausencias que persisten

Señor Director:

La asistencia escolar continúa recuperándose, pero aún se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia. Volver a las cifras de entonces sería, sin duda, una buena noticia. Sin embargo, el promedio nacional no permite observar por sí solo uno de los desafíos más relevantes: los estudiantes que acumulan ausencias severas.

Un estudio que realizamos en Acción Educar mostró que este año 273.052 estudiantes perdieron más de un mes de clases y 64.831 asistieron a menos de la mitad del semestre. Aunque ambos indicadores han mejorado respecto de 2022, este último aumentó levemente frente a 2025. Educación parvularia y enseñanza media siguen siendo los niveles más afectados.

Los esfuerzos generales han contribuido a recuperar la asistencia promedio, pero parecen menos eficaces frente a quienes se ausentan de manera prolongada. El ausentismo no es un fenómeno homogéneo y, por lo mismo, tampoco debiera enfrentarse con una única respuesta.

Consolidar este avance exige complementar las medidas generales con alertas tempranas, apoyos personalizados, trabajo con las familias y una adecuada coordinación con salud y servicios sociales. También es importante considerar las condiciones de seguridad y pertenencia dentro de los establecimientos, especialmente relevantes para favorecer la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

Recuperar el promedio es un primer hito. El desafío es que ese avance también se refleje entre quienes hoy acumulan las ausencias más severas.

Elisa Vergara

Investigadora Acción Educar