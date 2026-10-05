Profesores idóneos

Señor Director:

Ante la preocupante falta de profesores que enfrentan distintos países, abrir la docencia a profesionales de otras áreas merece valorarse más allá de las vacantes que puedan cubrir. Sus conocimientos especializados, experiencias y perspectivas prácticas pueden enriquecer la enseñanza. Esa es una oportunidad educativa que vale la pena aprovechar.

El reciente informe de la OCDE reconoce ese aporte y describe programas que articulan la experiencia profesional previa con formación pedagógica y trabajo en escuelas. Destaca también la práctica supervisada y la mentoría durante los primeros años de ejercicio. Ahí radica el valor de los programas de formación pedagógica: reconocer lo que estos profesionales ya saben, ofrecerles una sólida preparación para enseñar y acompañar su incorporación a la sala de clases.

Quien decide formarse como profesor después de ejercer otra profesión trae una historia valiosa. Con formación y acompañamiento, esa historia puede abrir nuevos horizontes para quienes aprenden.

Patricio Villarreal Espínola

Académico Facultad de Educación

Universidad del Desarrollo