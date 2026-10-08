Colegio de Profesores y fusión de cursos

Señor Director:

El Colegio de Profesores calificó como un “grave daño a la educación” y una mirada “exclusivamente economicista” las orientaciones de la DEP a los SLEP, entre ellas, evaluar la fusión de cursos con baja matrícula. Como si cuidar los recursos públicos, en tiempos de escasez, fuera en sí mismo un despropósito.

Más allá del ordinario, la reacción desconoce una realidad evidente: Chile tiene cada vez menos niños. Mantener la misma cantidad de cursos, dotaciones y establecimientos mientras cae la matrícula no protege la educación, sino estructuras que dejarán de ser necesarias.

La fusión de cursos no es un ataque a la educación pública, es una herramienta que va a necesitar todo el sistema educativo para enfrentar la baja natalidad y su impacto en la matrícula. Inclusive, será solo una entre varias: también habrá que reorganizar establecimientos, permitir la fusión entre colegios y, cuando corresponda, evaluar su cierre.

Enfrentar la caída de la natalidad exige gastar mejor, no menos. Se trata de una oportunidad para mantener los recursos en educación y destinarlos a lo que importa: la calidad de lo que aprenden los estudiantes. Eso supone apoyar a los colegios eficientes, de buenos resultados y preferidos por las familias, para que puedan subsistir a la baja de matrícula, en lugar de mantener los recursos amarrados a estructuras ineficientes que ya no responden a la realidad.

El desafío ya es una realidad y corresponde actuar hoy antes de que la caída de la matrícula termine forzando decisiones tardías y mucho más costosas, sobre todo en términos de calidad.

Francisca Espinoza

Directora de Estudios Acción Educar

Bernardita Illanes

Investigadora Legal Acción Educar