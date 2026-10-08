Mayor regulación del factoring

Señor Director:

Sobre las fiscalizaciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) que detectaron 6.000 emisores agresivos de facturas a tres años del caso Factop, ¿usted permitiría que una industria financiera que moviliza miles de millones de dólares no estuviera fuertemente regulada? Eso ocurre con el factoring.

En 2025 se transaron sobre US$50.000 millones en facturas y el sector es la principal fuente de acceso a financiamiento de las pymes.

Pese a ser uno de los mayores mercados de financiamiento, sigue teniendo grandes espacios de opacidad a los que no llegan los organismos reguladores -como la CMF y la UAF- y que han sido el caldo de cultivo para el surgimiento de bullados escándalos financieros, como el caso Factop, y el actuar de los emisores agresivos de facturas que detectó el SII.

Es imperioso impulsar iniciativas que permitan a los reguladores llegar a los actores que actúan en las sombras.

Patricio Cortés,

Presidente ejecutivo de Btrust