Cáncer de mama en Santiago

Señor Director:

El cáncer de mama sigue siendo uno de los principales desafíos de salud para las mujeres. En Chile se presentaron 5.141 nuevos casos durante 2024, realidad que refuerza la necesidad de avanzar en prevención, educación y acceso oportuno a exámenes.

En Santiago, la Atención Primaria cumple un papel fundamental. Para 2026, la población objetivo de mujeres entre 50 y 69 años alcanza las 24.459 personas y, entre 2025 y 2026, la red municipal ha realizado 11.028 mamografías. A ello se suman controles ginecológicos, examen físico de mama, EMPA, ecografías y estudios complementarios cuando existe sospecha clínica.

Pero la pesquisa precoz requiere también acercar la salud a los barrios. Durante octubre, Santiago reforzará esta tarea con actividades educativas, mamografías y operativos en juntas de vecinos, donde profesionales de la salud orientarán a la comunidad y se identificará a mujeres con exámenes pendientes para facilitar su acceso a la atención.

Detectar a tiempo puede cambiar la trayectoria de una enfermedad. Por eso, el desafío es seguir fortaleciendo una red que no espere solamente a que las mujeres consulten, sino que salga a buscarlas, educarlas y acompañarlas oportunamente.

Jessica Pradenas Toro

Directora Dirección de Salud de Santiago