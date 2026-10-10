¿Cuándo dejamos de ser amables?

Señor Director:

Las recientes declaraciones de un diputado sobre Michelle Bachelet y la respuesta de Evelyn Matthei nos dejan una reflexión que trasciende las diferencias políticas.

Dos mujeres con trayectorias, convicciones y visiones de país distintas, pero que han abierto caminos en espacios históricamente dominados por hombres. Podemos discrepar de sus ideas, pero resulta difícil desconocer su contribución al liderazgo femenino en Chile.

Por eso, me pareció especialmente valiosa la respuesta de Evelyn Matthei. Defender el derecho de otra mujer a decidir sobre su futuro, incluso desde una posición política diferente, es una señal de respeto que debiéramos reconocer.

Sin embargo, lo que más me inquietó fue la violencia de muchas de las reacciones en redes sociales. Insultos, burlas sobre la edad, descalificaciones personales y ataques a las familias. Pareciera que hemos normalizado una forma de relacionarnos donde pensar distinto autoriza a agredir.

¿En qué momento confundimos la firmeza de nuestras convicciones con la necesidad de destruir a quien piensa diferente?

Quienes trabajamos por promover el liderazgo de las mujeres sabemos que la igualdad no se construye enfrentándonos, sino abriendo espacios, reconociendo trayectorias y aprendiendo a convivir con nuestras diferencias.

Chile necesita recuperar la amabilidad. No como una expresión de ingenuidad o debilidad, sino como una condición esencial para el diálogo, la convivencia democrática y el ejercicio de un liderazgo responsable.

Podemos debatir con fuerza, cuestionar ideas y defender nuestras posiciones sin renunciar al respeto.

Porque la amabilidad no es debilidad. Es una forma de liderazgo. Y hoy nos hace mucha falta.

Varinka Farren

Directora Ejecutiva Hub APTA