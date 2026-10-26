¿Quiénes participan en la convivencia escolar?

Señor Director:

Desde el 1 de julio rige la Ley 21.809 y los establecimientos tienen nueve meses para actualizar sus planes de convivencia y sus reglamentos internos mediante procesos participativos. Abril de 2027 está más cerca de lo que parece.

En julio consultamos a 331 directivos, sostenedores y equipos de convivencia de 284 instituciones. Dos de cada tres declararon que su plan ya está elaborado y un 46,8% que ya está implementado. La tarea documental viene encaminada.

El número que me quedó dando vueltas fue otro. Uno de cada cuatro equipos señaló que sumar y comprometer a las familias es uno de sus dos principales desafíos, al mismo nivel que llevar el plan a la sala de clases. Son los propios equipos los que están diciendo que el estamento más difícil de traer a la mesa es justamente el que la ley manda incorporar.

La ley acertó al exigir que la actualización sea participativa. Lo que viene ahora es más lento que redactar. Hay que explicarles a estudiantes y apoderados qué dice ese documento, preguntarles qué les preocupa y dejar que eso modifique lo que estaba escrito.

El plazo de abril se cumple con un documento actualizado. Lo que cambia la convivencia de un colegio es quiénes estaban en la sala cuando se escribió.

Francisca Sáez,

directora ejecutiva de la fundación Eventuras