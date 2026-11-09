Más allá del código: ¿por qué la IA necesita a las humanidades?

Señor director:

Por cuarto año consecutivo, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2026) sitúa a Chile a la cabeza de la región con 71,4 puntos, seguido por Brasil (68,4) y Uruguay (67,0). El país destaca en factores habilitantes (63,5 puntos) e investigación (78,6 puntos), liderando con 41,9 publicaciones científicas en IA por millón de habitantes.

El resultado es positivo y merece celebrarse, pero el propio índice devela brechas estructurales insoslayables. Solo dos países de la región (Brasil y Colombia) cuentan con un presupuesto explícito para ejecutar sus estrategias nacionales, mientras el gasto chileno en I+D permanece estancado en un magro 0,39% del PIB.

En infraestructura, la asimetría es elocuente: Brasil concentra el 87,7% de las GPU (computadores especializados) y el 92% de la capacidad de procesamiento de América Latina; Chile apenas retiene el 2,1%. Este dato cuestiona la idea de fundamentar nuestro liderazgo regional en centros de datos extranjeros.

Hay, sin embargo, un aspecto menos visible que atañe directamente a las humanidades. A pesar del liderazgo chileno en publicaciones científicas, la investigación sobre IA permanece confinada casi con exclusividad a las ciencias de la computación, la ingeniería y las matemáticas. Esta guetización disciplinar empobrece la discusión pública.

Frente a ello, las humanidades, los estudios culturales y las artes liberales no pueden responder con una postura meramente defensiva. Su rol en la transición tecnológica es interrogar de raíz qué sistemas deben construirse, bajo qué principios éticos y al servicio de qué fines sociales.

Para incidir en esa dirección, quienes investigan en humanidades deben superar la barrera del desconocimiento técnico: comprender la arquitectura de los modelos, los flujos de datos y el comportamiento de los agentes autónomos. De lo contrario, quedarán al margen de las mesas de trabajo técnico, los comités del Cenia y las comisiones ministeriales. El desafío es institucional: articular programas genuinamente transdisciplinarios donde la filosofía, la computación y las ciencias sociales diseñen la agenda de investigación como pares.

La tarea de las artes liberales y la filosofía ante la IA no es adiestrar usuarios para redactar mejores prompts, sino fundamentar la gobernanza ética, custodiar el patrimonio cultural común y resguardar la agencia democrática en una sociedad cada vez más automatizada.

Joaquim Giannotti,

director del Núcleo de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor.