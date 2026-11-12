Señor Director:

La reciente controversia por las rebajas de condenas vuelve a poner en evidencia una preocupante contradicción en la actuación del Estado en relación con las mujeres. Mientras los derechos de las víctimas de violencia sexual quedan en segundo plano, niñas adolescentes y adultas siguen enfrentando las dificultades propias de un sistema que no las prioriza, y además cuestiona y empuja a limitar y castigar sus decisiones.

La invisibilización de las víctimas ocurre cuando no se pone en el centro su protección y reparación. Pero también cuando una persona que ha sufrido un delito violento ve cómo sus derechos se ponen en entredicho o que incluso pueden criminalizarse. Recordemos que muchas mujeres que atraviesan situaciones de aborto son sometidas a investigaciones penales, incluso en casos de pérdidas gestacionales espontáneas.

Hechos como las rebajas de condenas, el proyecto oficialista Escucha su corazón o la eliminación de los derechos sexuales y reproductivos del presupuesto 2027 no son hechos inconexos. Son distintas manifestaciones de una misma lógica: un Estado que relativiza la violencia ejercida contra mujeres, niñas y adolescentes, pero que se mantiene firme en la idea de desplegar mecanismos para limitar su acceso a la salud y a su seguridad.

Las víctimas de violencia sexual son hoy las voces no escuchadas en las decisiones públicas. Un Estado que debilita las garantías para su protección y que retrocede en los derechos de las mujeres no está siendo neutral; más bien ha tomado partido por un bando que se vuelve cada vez más peligroso.

Francisca Millán

Abogada