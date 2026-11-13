Chile: una crisis que va más allá del precio de los combustibles

Señor Director:

El paro de camioneros, la incorporación de otros sectores del transporte y el sostenido incremento de los combustibles vuelven a poner en evidencia una vulnerabilidad estructural de Chile: nuestra profunda dependencia del petróleo.

La controversia en torno al MEPCO y las medidas destinadas a contener las alzas han concentrado el debate en soluciones inmediatas. Sin embargo, cabe preguntarse si estamos abordando las consecuencias de una crisis o sus verdaderas causas.

Durante décadas, Chile ha avanzado en energías renovables, pero la transformación de su matriz energética no ha tenido un correlato suficiente en el transporte y la logística. Esta dependencia nos mantiene expuestos a las fluctuaciones internacionales del petróleo, cuyos efectos terminan trasladándose a los costos de producción, distribución y, finalmente, al bolsillo de las familias.

El desafío no consiste únicamente en estabilizar precios, sino también en impulsar una política de Estado que acelere la electrificación del transporte, diversifique las fuentes energéticas y fortalezca nuestra autonomía estratégica.

Porque mientras sigamos enfrentando cada alza con medidas transitorias, continuaremos administrando las consecuencias de una dependencia que exige soluciones estructurales. La verdadera pregunta no es cuánto más subirá el combustible, sino cuánto tiempo más seguiremos dependiendo de él.

Jean Henríquez

Académico Postgrado Escuela de Negocios Universidad UNIACC