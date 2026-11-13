La IA, el trabajo y la Encuesta Bicentenario

Señor Director:

Han sido interesantes los resultados de la reciente Encuesta Nacional Bicentenario UC.

Uno de los aspectos más llamativos apunta a las respuestas sobre el “sentido de la vida”. El aspecto más importante para los chilenos es tener “un trabajo que valga la pena y lograr éxito profesional”. De hecho, un 87% de los chilenos señala que este asunto le da mucho sentido a su vida.

Más abajo, se observa que entre un 60% y un 80% de los chilenos mencionan otros diez aspectos fundamentales para darle sentido a su vida. Por ejemplo: aprender cosas nuevas, el contacto con la naturaleza, formar una familia, cuidar una mascota, hacer deporte, cultivar un pasatiempo, tener pareja y amigos, viajar, servir a los demás y tener fe.

Mientras tanto, el mundo está muy preocupado por el rol que la IA pueda ejercer en nosotros. Pienso que podemos estar relativamente tranquilos, pues la IA difícilmente podrá arrebatarnos el sentido de la vida (otra cosa, desde luego, es el riesgo de que nos elimine de la faz de la Tierra).

Sin embargo, es posible que, en el futuro, la IA nos sustituya en el ámbito laboral, convirtiendo el empleo en una actividad irrelevante para las personas. ¿Deberíamos alarmarnos? A juzgar por los resultados de este estudio, no necesariamente.

La IA podrá resolver las ecuaciones de Navier-Stokes y quizás hasta dirigir empresas, pero jamás podrá disfrutar de las Torres del Paine, sentir la emoción de correr la Maratón de Santiago, enamorarse, formar una familia, tener fe o deleitarse con una buena comida.

Tal vez, en las próximas décadas, la principal tarea del Estado sea facilitar las condiciones para que los ciudadanos tengan más oportunidades de cultivar aquello que da sentido a sus vidas.

O quizás el mayor peligro de la IA no sea que nos quite el trabajo, sino que sigamos sin saber qué hacer con nuestras vidas cuando ya no tengamos que trabajar.

Ariel Meller Rosenblut