El costo del silencio en Peñalolén

Señor director:

Según el Censo 2024, en Chile más de 399 mil personas presentan dificultades severas para oír o no pueden hacerlo, incluso utilizando audífonos. Una cifra que evidencia la urgencia de avanzar hacia servicios públicos verdaderamente inclusivos donde las barreras de comunicación no sigan limitando el ejercicio de derechos fundamentales como el acceso a la salud, la información y la atención municipal.

En Peñalolén, más de 22 mil personas viven con discapacidad, de las cuales un 21% no puede oír o presenta limitaciones auditivas severas. No son sólo números, son historias, proyectos de vida y necesidades que muchas veces no encuentran respuesta en espacios tan habituales como una oficina municipal o un centro de salud. Frente a esto, surge una pregunta inevitable: ¿Estamos realmente preparados como sociedad para garantizar una atención digna e igualitaria? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo negativa.

Para una persona sorda, realizar un trámite que para muchos resulta sencillo puede convertirse en una experiencia de exclusión, ya que la ausencia de intérpretes en Lengua de Señas Chilena (LSCh) no sólo dificulta la interacción, sino que también compromete garantías esenciales. Especialmente preocupante es lo que ocurre en salud mental donde vecinos y vecinas sordas de Peñalolén han debido asistir a consultas psicológicas acompañados incluso por sus padres o madres que actúan como intérpretes, afectando así su privacidad, autonomía y confidencialidad. Depender de familiares o terceros para hacerse entender no es inclusión, es una barrera que termina alejando a quienes necesitan acceder a prestaciones que les corresponden por derecho.

No se trata de solicitar favores, pues La Ley N° 20.422, modificada por la Ley N° 21.303, reconoce la Lengua de Señas Chilena y establece obligaciones para asegurar su utilización en distintos ámbitos. Cuando estas garantías no se materializan en la práctica, lo establecido por la legislación queda reducido a un papel. Por ello, la discusión del Presupuesto Municipal 2027 representa una oportunidad para transformar estos compromisos en medidas concretas, destinando financiamiento permanente a intérpretes, una prioridad que requiere voluntad política, recursos y soluciones sostenibles.

La verdadera inclusión no consiste únicamente en abrir las puertas, sino en asegurar que todos puedan expresarse, participar y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Es hora de que Peñalolén aprenda a hablar en señas.

Iván Tapia Peñaloza

Concejal de Peñalolén