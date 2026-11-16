La respuesta a China está en Chile

Señor director:

La industria siderúrgica latinoamericana advirtió en el Alacero Summit 2026 sobre la sobrecapacidad productiva china y sus distorsiones comerciales, y llamó a Chile a tomar conciencia de su dependencia de las materias primas. Es una advertencia que no podemos ignorar, pero el debate no debe limitarse al acero ni a China: también nos obliga a preguntarnos qué estamos haciendo para defender nuestra base productiva.

El problema alcanza a toda la cadena metalúrgica y metalmecánica: estructuras, maquinaria, piezas, componentes y productos terminados. Cuando estas actividades de gran valor agregado pierden competitividad frente a importaciones que se benefician de condiciones distorsionadas, se debilitan empresas, empleos de calidad y capacidades productivas nacionales.

China define su estrategia industrial y comercial según sus intereses; a Chile le corresponde establecer políticas públicas y regulaciones que permitan competir en condiciones justas. Eso no implica cerrar la economía ni renunciar al comercio internacional, sino asegurar reglas claras, reciprocidad y competencia equilibrada.

Cada planta que cierra o pasa a importar significa empleos perdidos y un know how que tomó décadas construir. También se debilitan la formación y la capacitación, porque sin industria no hay dónde formar ni emplear a técnicos e ingenieros.

Chile no puede aspirar al desarrollo si se resigna a exportar materias primas e importar el valor agregado. Necesitamos, con urgencia, una estrategia que fortalezca la industria manufacturera, promueva la inversión, genere empleo de calidad y desarrolle capacidades productivas nacionales. El momento de actuar es ahora.

Fernando García L.

Presidente Asimet