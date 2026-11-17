Señor Director:

Los resultados de la Encuesta Bicentenario UC 2026 muestran que sólo un 29% considera que el esfuerzo personal es el factor principal para progresar, asimismo, apenas un 32% ve altas probabilidades de emprender e independizarse. Esta percepción no refleja apatía, sino la frustración ante barreras estructurales. No pretendo marear con cifras, pero es necesario repasarlas para comprender el conflicto.

En Chile, hay un 54,2% de microemprendimientos en la informalidad (Observatorio CNC), un 46% vendiendo cerca de un millón de pesos o menos al mes (Fundación Luksic) y un 70% de Mipymes en niveles iniciales de digitalización según el Ministerio de Economía. De esta manera, el trabajo individual encuentra un techo prematuro que no necesariamente apunta a su incompetencia.

El esfuerzo requiere un ecosistema eficiente que lo respalde y retribuya. Necesitamos una articulación real entre un Estado que simplifique la formalización y el financiamiento, y de las empresas y la Educación Técnico-Profesional, formando en competencias digitales y operativas clave. Solo garantizando condiciones de escalamiento y productividad, la iniciativa individual volverá a ser un motor efectivo de movilidad social.

José Miguel Vergara

Subdirector Escuela de Administración y Negocios Duoc UC