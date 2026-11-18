Señor director:

El reciente informe publicado en la revista JAMA Psychiatry que evidenció un aumento de 71% en los casos de anorexia y bulimia a nivel mundial debe llevarnos a reflexionar sobre cómo estamos abordando la relación que niños, adolescentes y adultos mantienen con la alimentación y la imagen corporal.

Si bien estas enfermedades no responden a una causa única, existen factores que hoy parecen amplificar el riesgo. La presión social por alcanzar determinados estándares físicos, la exposición constante a imágenes idealizadas en redes sociales y la normalización de conductas alimentarias restrictivas contribuyen a generar un entorno que puede ser especialmente dañino para las personas más vulnerables.

Como sociedad, debemos comprender que los trastornos alimentarios van mucho más allá de la apariencia física. Se trata de enfermedades complejas que afectan la salud mental y física, capaces de generar complicaciones graves e incluso comprometer la vida de quienes las padecen.

La prevención comienza en los espacios más cercanos. Familias, colegios, clubes deportivos y equipos de salud tienen la responsabilidad de promover una relación saludable con la comida y el cuerpo, libre de estigmas, burlas y exigencias irreales.

Detectar tempranamente las señales de alerta y facilitar el acceso oportuno a apoyo profesional puede marcar una diferencia decisiva. Hablar de estos trastornos, informarse y derribar mitos es un paso necesario para proteger la salud y el bienestar de las nuevas generaciones.

Javier Maruri Vargas

Académico Facultad de Medicina, U. Andrés Bello, sede Concepción