¿Será que Chile nunca estuvo preparado para ser sede, ni menos presidir, la que es la Cumbre por el clima más importante del año, la Cop 25? Es que si lo pensamos bien, Chile es un país en donde las forestales, las mineras, salmoneras y la industria de la fruticultura, sumado a la industria que gira en torno al carbón, son quienes actualmente controlan a nuestro país y mantienen a nuestras vecinas y vecinos en pésimas condiciones de salud, bienestar y dignidad.

Desde hace ya varios años se ha instalado en nuestro país y en el mundo entero un modelo de desarrollo que privilegia al crecimiento económico de unos pocos a costa del sufrimiento de muchos. Hoy vemos como el 40% de nuestro PIB se basa en las exportaciones, mientras que “el 60% del PIB, especialmente el sector exportador, depende del agua”​. Esto, traducido a la práctica, significa que más de 400.000 personas hoy no tienen acceso a agua potable, pues la que a ellos les correspondía hoy se utiliza para abastecer a los grandes sectores productivos del país, tales como la minería o la fruticultura​(Fuente: Informe CEPAL 2018) ​ . A modo de ejemplo, en la comuna de Petorca (V región), somos testigos de cómo las grandes empresas agroexportadoras les están quitando el agua a nuestras vecinas y vecinos para regar las paltas que se consumen en las mesas de los países desarrollados como China, EEUU o la Unión Europea.

Chile hoy no solo le ha fallado a los millones de chilenos y chilenas que salíamos a marchar clamando por mayor justicia social, sino que ahora le ha fallado al mundo entero y con ello a los millones de jóvenes que salíamos a marchar por nuestro futuro.

En la Cop 25 vimos cómo Chile abrió las puertas al lobby de los combustibles fósiles y de las empresas más contaminantes para que se tomaran los acuerdos, y en consecuencia, la presidencia ha presentado un texto que pareciera acomodar mucho más a la industria de los combustibles fósiles que a la gente que hoy día sufre por los verdaderos impactos del cambio climático.

En definitiva, tanto en Chile como en Madrid, nuestro actual gobierno ha demostrado no estar a la altura del conflicto. Si estos últimos meses hemos sido testigos de la incompetencia del Presidente de la República, un presidente que simplemente no ha sabido dar soluciones reales y responder a tiempo las demandas de sus compatriotas, estos últimos días hemos visto de cerca la incompetencia de la Ministra de Medioambiente, que no solo está acabando con el futuro de toda una generación, sino que además está postergando el sufrimiento de quienes hoy viven en las zonas de sacrificio y carecen de las condiciones mínimas para vivir una vida digna.

Si Chile realmente tuviera un serio compromiso con la ambición climática, entonces partiría por casa y cerraría hoy las centrales más contaminantes, comprometería un plan de descarbonización real y acorde a lo que dice la ciencia, al 2030, no al 2040, ni mucho menos al 2050 y firmaría de una vez por todas el acuerdo de Escazú, un acuerdo que no solo garantiza la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al medio ambiente, sino que también resguarda y protege a quienes hoy luchamos y defendemos a nuestra madre tierra.

Ya basta de falsos discursos y de palabras vacías, es momento de que los líderes mundiales se pongan los pantalones y tomen medidas concretas para hacerle frente a la crisis climática y ecológica antes de que sea demasiado tarde. Durante años la lucha contra el cambio climático se ha visto dificultada por las reuniones a puertas cerradas y los acuerdos en los pasillos entre los presidentes de las naciones y los presidentes de las grandes corporaciones, pero hoy es diferente, hoy los ojos del mundo están puestos sobre ustedes.

Presidente ¿está dispuesto a hacerse cargo del cambio climático, avanzar hacia una descarbonización real al 2030 y proteger a nuestros defensores ambientales firmando el acuerdo de Escazú?