A 72 años del Nakba

Se cumplen 72 años desde el inicio de la expulsión de la población palestina de su tierra, una limpieza étnica que ha perdurado hasta nuestros días. Los palestinos la llaman en árabe “Nakba”, Catástrofe, que significa la pérdida de su suelo y la fragmentación de un pueblo completo, con una Diáspora, cuya mayor población - fuera del Mundo Árabe - reside en nuestro país, en Chile.

Chile ha abierto la puerta a miles de migrantes y refugiados palestinos, quienes encontraron una nueva oportunidad de vida, una inmensamente valorada libertad al no encontrarse viviendo bajo una ocupación militar israelí, lo que ha generado conocidas historias de éxito de aquellos que han llegado a suelo chileno y por eso tenemos mucho que agradecer a este país.

Pero los sueños no terminan allí, los chilenos de origen palestino deseamos que en la tierra de nuestros ancestros reine la paz, pero para ello se necesita una Comunidad Internacional comprometida, que ponga los medios para ello, y que adopte medidas que ayuden a poner fin a la ocupación del territorio palestino, instando a Israel al respeto al Derecho Internacional.

El Apartheid y la colonización de asentamientos en Cisjordania y el Bloqueo a Gaza son considerados crímenes de lesa humanidad que se siguen cometiendo con total impunidad, y hoy con mayor fuerza luego de que el nuevo gobierno de Israel anunciara la anexión de parte de Cisjordania para el próximo 1 de julio, justo en momentos en que el Mundo está preocupado de luchar contra la pandemia del Covid-19.

Ante este escenario, 66 diputados oficialistas y de oposición firmaron una carta dirigida al Canciller Teodoro Ribera para que se pronunciara en contra de la anexión israelí. En la misiva, los parlamentarios señalaron estar convencidos de que “el único camino para la paz es el pleno reconocimiento a la autodeterminación del Pueblo Palestino y el llamando irrestricto apego al Derecho Internacional y Humanitario”. Esto demuestra que en Chile existe una alta conciencia de lo que ocurre en Palestina. De hecho, muchos parlamentarios han visitado la zona y han sido testigos de la precariedad en que la ocupación israelí somete día a día al pueblo palestino.

Sin embargo, las múltiples condenas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o la Unión Europea ante la inminente anexión de Cisjordania, ya no generan efecto disuasivo alguno en las autoridades israelíes. Ante ello, la Comunidad Internacional - Chile incluido - debe ser capaz de cambiar la estrategia, para que, a través de los mecanismos que la Legalidad Internacional les otorga, imponga sanciones a Tel Aviv hasta que cumpla con su obligación de estado miembro del sistema internacional.

72 años es demasiado tiempo. Como sociedad nos demoramos mucho en condenar lo horrible que fue el genocidio armenio, el Holocausto judío y el Apartheid Sudafricano, ¿los palestinos cuánto más tendrán que esperar?

