El estilo feudal de Chahuán que chocó de frente con la Convención Constitucional

Además de dejar al partido dividido y pegarle un espolonazo mayor a su propio candidato presidencial, los primeros días de Francisco Chahuán como presidente de Renovación Nacional deben haber dejado muy preocupados a los militantes de su partido. En menos de una semana, este senador conservador cometió el desaire de no acompañar a Desbordes al debate en CNN y, luego, emitió una declaración que dejó en evidencia que el estilo feudal en la política chilena está muerto y enterrado. Dando órdenes –“he instruido a Mayol”– señaló, con arrogancia, que intentaba recuperar el tercio del orden. De vuelta, recibió una avalancha de críticas, incluidos los convencionales de RN, que señalaron que no recibirán instrucciones de nadie. Qué debut.

Chahuán pensó que, con su intervención, se convertiría en una especie de componedor, de líder del sector más conservador de la política chilena golpeado tres veces en muy poco tiempo: una derrota categórica en el plebiscito, luego en la elección de convencionales y finalmente de gobernadores, en la cual, la derecha apenas obtuvo un cupo de un total de dieciséis. Pero, además, Chahuán intentó pasarse de listo buscando involucrar a otros en su objetivo. El nuevo timonel de RN, cual protagonista de Volver al Futuro, pensó que estaba en los noventa, cuando los partidos marcaban la pauta, sus parlamentarios seguían órdenes desde las cúpulas y los dos principales conglomerados –Alianza por Chile y la Concertación– se repartían el poder a su antojo, cual demócratas y republicanos, estos últimos los de Bush, no de JAK, claro está.

Si antes del plebiscito del 25/O la discusión era en torno a la “página en blanco” –algo que nadie ya pone en duda –, hoy parece ser una certeza que todo será cuestionado en la Convención, incluido que solo se funcione en Santiago, su forma de trabajo y, por supuesto, las reglas. Son los nuevos tiempos, la nueva realidad, esa que Chahuán y otros políticos no entienden o no tienen capacidad de comprender.

Según la versión de Chahuán, existían conversaciones con integrantes de Unidad Constituyente e Independientes No Neutrales, para –según él– “reconstruir una mayoría que defienda ciertos marcos de libertades". En otras palabras, el senador buscaba contrarrestar el fuerte embate de un número importante de constituyentes que han planteado que no aceptarán las actuales reglas del juego impuestas.

Primero, fue un grupo de 34 electos, la mayoría de la Lista del Pueblo –que luego aumentó a 41– y, posteriormente, se pronunciaron 87 constituyentes bajo el alero de lo que denominaron "Vocería de los Pueblos”, reforzando ese cambio de lenguaje que reemplazó a “la gente” de los 90 por “el pueblo”. A la convocatoria llegaron representantes de los 17 escaños reservados de Pueblos Originarios, de la Lista del Pueblo, Apruebo Dignidad, Lista del Apruebo e Independientes No Neutrales (INN).

Creo que Francisco Chahuán no imaginó nunca que tendría una reacción tan fuerte proveniente de los sectores aludidos y, menos, de su propia gente, pero la verdad es que con su intervención lo único que hizo fue reforzar la voluntad de la mayoría de los constituyentes de trabajar con total autonomía de la clase política tradicional y los partidos políticos. Si antes del plebiscito del 25/O la discusión era en torno a la “página en blanco” –algo que nadie ya pone en duda–, hoy parece ser una certeza que todo será cuestionado en la Convención, incluido que solo se funcione en Santiago, su forma de trabajo y, por supuesto, las reglas. Son los nuevos tiempos, la nueva realidad, esa que Chahuán y otros políticos no entienden o no tienen capacidad de comprender.

Más allá del intento del presidente de RN de hacerle creer a la opinión pública que los equivocados son el resto – “yo creo que se malentendieron mis palabras”– los convencionales independientes, más los de oposición, siguen reuniéndose, tomando acuerdos y definiendo cómo quieren llevar adelante este importante proceso. Incluso, ya existen avanzadas conversaciones para elegir a la directiva. En una semana, la "Vocería de Los Pueblos" –o “Constituyentes autoconvocados”– realizó dos encuentros, donde fijó posición para enfrentar la ceremonia del próximo 4 de julio –¿no podía ser otro día?–. Revisaron desde cómo será la investidura hasta las comisiones de trabajo que buscarán imponer. Pero, además, ese día harán un llamado a que se tramite una ley de indulto a los detenidos del estallido e, incluso, cuestionarán la licitación de la empresa de seguridad en que habría exagentes de Pinochet.

El grupo autoconvocado –que representa más del 56% de los elegidos(as)– espera lograr que la machi Francisca Linconao –absuelta del caso Luchsinger-Mackay– o la científica-ambientalista Cristina Dorador, sean quienes presidan la Convención, que en la directiva no haya ningún presentante de los partidos y que esta sea rotativa. Una demostración más de que la Convención Constitucional está demoliendo la política de los últimos treinta años y que marcará el inicio de un nuevo ciclo. Una etapa en que los estilos feudales de Francisco Chahuán u otros políticos tradicionales no tendrán ningún espacio. Enhorabuena.