¿Podrá ser ahora?

Han pasado 22 largos y dolorosos años para los hinchas azules tras la última victoria en el Monumental. Un karma por así decirlo, a una semana de una nueva versión del clásico mayor del fútbol chileno. Porque las huestes del chuncho han vivido de todo en la cancha de Macul. Muchas veces llegaron como favoritos y perdieron. En otras fueron sobrepasados por los albos y más aún dentro del simbolismo de toda esta procesión, Esteban Paredes cuando se convirtió en el goleador histórico chileno lo hizo ante la U y marcando el gol de la victoria.

¿Hay algo distinto a otras oportunidades? Vamos viendo. La U comenzó con muchas dudas el torneo y en las últimas cuatro fechas, logró tres victorias y un empate. No es un equipo deslumbrante, pero ha conseguido un alto nivel de solidez defensiva, desde la llegada de Matías Zaldivia y también encontró en Leandro Fernández a un delantero con juego y goles. Y además si recupera a Cristián Palacios, tendrá también a otro ariete que viene amigado con las redes.

Federico Mateos y Emanuel Ojeda comienzan a funcionar de manera más eficiente y el talento de Darío Osorio puede ser otro plus para el cuadro de Pellegrino. ¿Es favorita la U? Me parece que no, pero los hinchas y la crítica apuntan a que el momento emocional de los azules, les puede permitir competir en el reducto albo y pensar por qué no en quebrar la mala racha.

La carga sicológica de esta semana previa será clave señaló César Vacchia en Directv Sports. Claro, porqué con él, la U ganó la última vez en Pedreros. Es un fantasma que ya comienza a rondar por La Cisterna, a sabiendas que, de lograr la victoria, se acaba esta especia de maldición que llevan a cuestas y que diversos planteles azules no lograron revertir a lo largo de estos 22 años eternos.

Al momento de escribir la columna, los albos aún no jugaban su partido ante Magallanes por el torneo. Pero hay una consigna que se estableció hace mucho tiempo y que es precisamente mantener ese invicto ante los del chuncho. Colo Colo está en un período de ajuste y rodaje, ya lo indicó el mismo Gustavo Quinteros, que antes de la fecha 15, recién se podrá ver el real modelo 2023, tomando en cuenta, que hay varios refuerzos que aún no están al 100 por ciento.

Por eso para el ánimo de las toldas blancas, es clave volver al triunfo, ante un inspirado Magallanes que viene de lograr una llave sólida ante el Always Ready y que en el certamen local va sumando puntos. Será una prueba de fuego, para calibrar como llega el actual monarca antes del partido distinto, ese partido que marca un antes y después de todos los futbolistas, porqué si bien sólo se juegan tres unidades, las repercusiones post clásico duran semanas.

¿Podrán los azules lograr uno de los objetivos más anhelados en los últimos 20 años? ¿Se mantendrá inexpugnable el Monumental? Lo sabremos el próximo domingo a eso de las 20:00 horas, cuando finalice el partido y todas las consecuencias que trae el partido mayor de nuestro fútbol.

