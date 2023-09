El 11 de septiembre: el intento exitoso por ahogar lo que bregaba por nacer

Tras 50 años desde el golpe civil-militar de 1973, la escena política chilena parece entre sorprendida y compungida por una constatación penosa: no todos los actores políticos están dispuestos a condenar el golpe del ’73. Y ahí están las declaraciones del diputado UDI Jorge Alessandri, quien ha justificado abiertamente el golpe de estado de 1973. Razones hay varias. La más citada es la tensión existente al interior de la derecha entre sectores más moderados, que se han visto superados electoralmente por fuerzas más extremas, como las del partido republicano. Ello explicaría –se afirma– la competencia que envuelve a ese sector por aparecer más disruptivos y reivindicar sin miramiento lo que muchos creyeron parte de un discurso superado: el golpe de Estado y la figura de Pinochet, alentando incluso a importantes líderes del partido republicano como Luis Silva, el constituyente más votado en la última elección de mayo de 2023, a reivindicar al dictador Pinochet como “un estadista” (sic). Más aún, un incipiente pero no menos bullicioso negacionismo relativo a las más feroces violaciones de los Derechos Humanos durante la dictadura ha ido ganando terreno, siendo el más patético ejemplo el protagonizado por la diputada Gloria Naveillán, quien aseguró recientemente que las denuncias por violencia sexual sistemática durante la dictadura no “son [más que] parte de una leyenda urbana”.

Frente a este despliegue de barbarie, las fuerzas democráticas palidecen y esbozan una muy necesaria (aunque totalmente insuficiente) respuesta moral. Necesaria, pues es cierto que desde el punto de vista ético dichas acciones políticas merecen un total reproche. Son acciones que relativizan no sólo la convivencia democrática, al justificar el golpe, sino la propia condición humana, al negar que hubo violaciones a los Derechos Humanos.

Sin embargo, los reproches morales son insuficientes, pues a menudo pasan por alto las condiciones materiales que agitan las políticas de ultraderecha. En el caso chileno, y entre las principales, pareciera encontrase un sistema político desgastado y ensimismado que convive con un sistema social y económico altamente precarizador de la vida individual. Ello permite la condensación de un nicho de contestabilidad que es fértil a las convocatorias de corte corte autoritario y reaccionario, sobre todo cuando un proyecto alternativo radicalmente democratizador está ausente (o al menos se percibe como tal). La historia contemporánea de occidente ya conoce de estos tránsitos y ahí están el fascismo italiano y al nazismo alemán para atestiguarlo. Bien nos haría recordar esos capítulos recientes que hoy parecieran olvidados.