El Reloj del Juicio Final: a solo 89 segundos de la medianoche

Esta semana, el Reloj del Juicio Final (The Doomsday Clock) fijó sus manecillas a solo 89 segundos de la medianoche, el punto más cercano al apocalipsis global en sus más de 75 años de historia. La decisión, tomada por el Bulletin of the Atomic Scientists, refleja un mundo sumido en la incertidumbre, con numerosos conflictos armados y una grave crisis climática. Aunque el reloj es un símbolo, su mensaje es claro: la humanidad está peligrosamente cerca de una catástrofe irreversible.

El Reloj del Juicio Final nació en 1947, dentro de la Universidad de Chicago, cuando un grupo de científicos que trabajó en el Proyecto Manhattan -responsables de la creación de la bomba atómica y decepcionados tras el término de la guerra-, decidió alertar al mundo sobre el peligro inminente de una guerra nuclear.

Inicialmente, el reloj medía exclusivamente la amenaza de un conflicto atómico, en un contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Su primera ubicación fue a siete minutos de la medianoche.

A lo largo de las décadas, el Doomsday Clock ha sido ajustado en función de eventos geopolíticos y avances tecnológicos. En 1953, cuando Estados Unidos y la URSS probaron la bomba de hidrógeno, el reloj se adelantó a dos minutos para la medianoche, reflejando el temor a una conflagración nuclear. En 1991, con la caída de la Unión Soviética y la firma de acuerdos de reducción de armas estratégicas, el reloj alcanzó su punto más alejado, marcando 17 minutos para la medianoche.

Sin embargo, desde el inicio del siglo XXI, el reloj no ha hecho más que acercarse al punto crítico. En 2020, con el aumento de las tensiones nucleares y la inacción climática, se estableció en 100 segundos para la medianoche. Para 2023 y 2024, con la guerra en Ucrania, el cambio climático descontrolado y el crecimiento de la desinformación, se redujo a 90 segundos. Y ahora, en 2025, ha avanzado un segundo más, marcando un nuevo récord de riesgo global.

A lo largo del tiempo, el Reloj del Juicio Final ha dejado de ser una simple alerta sobre las armas nucleares. Hoy en día, considera múltiples amenazas para la humanidad: el colapso ambiental, la desinformación masiva, el desarrollo de tecnologías disruptivas y la inestabilidad geopolítica. Cada una de estas variables contribuye a una sensación de fragilidad global que se refleja en la última actualización del reloj.

Nos encontramos en un momento de máxima incertidumbre. La guerra en Ucrania continúa sin un final claro. En Medio Oriente, un acuerdo de alto el fuego se sostiene con extrema fragilidad. Varios conflictos armados en distintas partes del mundo, como la guerra civil en Sudán, la violencia en Myanmar, las tensiones en el mar del Sur de China y los enfrentamientos en la región del Sahel, suman tensión a la geopolítica global. Al mismo tiempo, el cambio climático sigue avanzando con récords de temperatura cada año, la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes plantean amenazas inéditas, y la desinformación socava la confianza en la democracia y la gobernanza internacional.

El Reloj del Juicio Final no es una predicción, sino una advertencia. La pregunta que queda en el aire es si la humanidad será capaz de retroceder las manecillas antes de que sea demasiado tarde.

