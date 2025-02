Un puente sobre aguas turbulentas: desafíos 2025 para los líderes en sostenibilidad

El año 2025 comenzó lleno de desafíos para los líderes comprometidos con la sostenibilidad. Es claro que las aguas están turbulentas, parafraseando a Simon and Garfunkel. La agenda internacional, liderada por los últimos eventos en Estados Unidos, ha cuestionado la incorporación de la sostenibilidad en las empresas y las políticas regulatorias gubernamentales.

En paralelo, los incendios, inundaciones y desastres naturales continúan con fuerza en todo el mundo, siendo enero el mes más cálido registrado, según el observatorio Copernicus.

A pesar de la evidencia, la supuesta dicotomía entre crecimiento y sostenibilidad está haciendo que muchas empresas abandonen iniciativas, retrocedan en compromisos y cancelen programas. Son tiempos turbulentos para los líderes, quienes deben balancear decisiones de corto plazo adaptadas al contexto político con decisiones de largo plazo, y con valores y visiones que van más allá del trimestre o de un año.

Por eso hoy es más importante que nunca ser muy claros y precisos en la forma en que se detectan oportunidades de generación de valor en los negocios, en equilibrar ese valor con los principios económicos y en comunicar de manera asertiva los beneficios de las decisiones de inversión.

David Craig, copresidente del Grupo de trabajo sobre divulgación financiera relacionada con la naturaleza (TNFD), publicó hace unos días una interesante guía de supervivencia para líderes sostenibles que tiene 5 recomendaciones fundamentales, y que pueden servir de “puente” para atravesar estas aguas turbulentas.

En primer lugar, afirma que el verdadero reto está en cómo medir el valor económico en un sistema enfocado en el corto plazo, donde las pérdidas y beneficios en el entorno natural no se atribuyen ni se valoran adecuadamente.

Luego, advierte que hay que desbloquear la innovación y la tecnología a gran escala, ya que la clave está en adaptar métodos tradicionales en un contexto moderno.

En tercer lugar, apunta a que, aunque el mundo empresarial es complejo y la burocracia puede ser un enemigo, simplificar en exceso también es peligroso. En lugar de intentar abarcarlo todo, es preferible centrarse en las áreas más críticas y demostrar que el cambio es viable.

Cuarto, hay que dialogar con los detractores y no solo con los aliados, ya que los debates sobre sostenibilidad a menudo se desarrollan en burbujas donde todos están de acuerdo. Para generar un verdadero impacto, es esencial involucrar a escépticos, tomadores de decisiones económicas y financieros.

Por último, el consejo es no perder jamás de vista que los hechos importan más que las palabras. Si una empresa no actúa conforme a valores sostenibles, los consumidores e inversionistas tienen el poder de responder no comprando sus productos ni invirtiendo en ella.

Hoy vemos a muchos líderes que se adaptan y que cambian completamente la dirección según el timón de turno, pero también vemos a otros que entienden que la visión, estrategia y mirada de largo plazo son necesarias para construir negocios más resilientes y que agreguen más valor en el tiempo.

Estando todos los problemas que le hemos generado al mundo en el mismo lugar de siempre, pero amplificados día a día, el escenario de mediano y largo plazo no ha cambiado. ¿Por qué debieran cambiar las decisiones que nos llevan a un escenario de mediano y largo plazo mejor? Si los riesgos y oportunidades siguen estando ahí, ¿por qué debiera cambiar la dirección de la estrategia?

Son preguntas relevantes para CEOs y miembros de directorios. Las respuestas honestas también son de la máxima relevancia.