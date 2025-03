Sin ideas: pura confusión

Gareca no tuvo ideas y no las tendrá. Seguirá en su molde, ese que nos tiene fuera del Mundial hace rato, desde que perdimos de local con Bolivia y debido al cual, en los cinco partidos restantes, no habrá por donde.

La era Gareca llegó a fondo. Los resultados oficiales son lapidarios. En las Clasificatorias suma cinco derrotas, un empate y tan solo un triunfo, un porcentaje que no supera el 20%. Pero, además, el argentino ha demostrado una cantidad de confusiones dentro y fuera de la cancha, que hacen de Chile un equipo insulso y sin variantes de juego. Las decisiones que tomó ante Paraguay hablan de toda esta agonía dura y dolorosa, de parte de quien se esperaba mucho más. Efectivamente, cuando se supo el nombre de Gareca para reemplazar a Berizzo, fue casi unánime su arribo. Prácticamente todo el medio estaba de acuerdo con que el extécnico de Perú pudiese encabezar el milagro de llegar al Mundial. Sin embargo, Ricardo Gareca ha cometido una gran cantidad de errores y hoy se ve un equipo con pocas variantes, en el cual todo es igual fecha a fecha. No hay novedades ni sorpresas. La victoria ante Venezuela fue solamente una golondrina. De hecho, si usted recuerda el trámite del partido, Chile siempre vino desde abajo y, si no fuera por la poca efectividad de los llaneros, quienes tuvieron para alargar el marcador, Chile tal vez no hubiese sumado tres puntos. Ante Perú en Lima, Chile tuvo como nunca la oportunidad de ganar, pero Gareca fue timorato y pudo haber perdido el juego con los cambios que realizó faltando un minuto, con ese posible penal de Mora, que menos mal el VAR señaló que no correspondía. Con Gareca todo es igual siempre. Sus conferencias, sus nóminas y sus ideas de juego. No hay variantes ni nuevas ideas: un técnico que se aferra a lo divino o a ese folclor propio del fútbol, de cábalas y otra suerte de peticiones. Paraguay nos ganó con variante de balón detenido trabajado. Hubo a lo menos cinco jugadas distintas para buscar a Alonso, Alderete o Balbuena. Chile lanzaba en los tiros libres abiertos o tiros de esquina a lo que saliera. Cero movimientos. Para sumar todos los desaciertos del estratega podríamos estar con muchas más líneas y párrafos. Gareca no tuvo ideas y no las tendrá. Seguirá en su molde, ese que nos tiene fuera del Mundial hace rato, desde que perdimos de local con Bolivia y debido al cual, en los cinco partidos restantes, no habrá por donde. El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.