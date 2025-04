La India misteriosa

Ante la perspectiva de que se cierre –total o parcialmente– el mercado de Estados Unidos para muchos de los productos exportables por Chile, nuestro país ha comenzado a buscar nuevos mercados potenciales para colocar los productos que se vean castigados con los aranceles del presidente Trump. El mercado de la India parece figurar en los primeros lugares de la lista de países con los cuales se podrían incrementar nuestras relaciones comerciales.

La reciente visita del Presidente Boric a ese inmenso país arrojó, como uno de sus acuerdos, el inicio de negociaciones para suscribir un tratado de libre comercio, o algún tratado comercial de similar naturaleza.

Para un feliz desenlace de dichas negociaciones se hacen necesarias dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, conocer lo más a fondo posible las compras y las ventas que realiza dicho país, para ver dónde, cómo y con qué se podrían insertar las mercancías chilenas en dicho mercado, para evitar el surgimiento de expectativas que posteriormente no se puedan concretar. No hay que dejarse encandilar, en todo caso, por el peso demográfico de la India, que no siempre guarda relación con sus indicadores económicos.

En segundo lugar, pasar revista a los problemas que se han enfrentado con los tratados de libre comercio firmados anteriormente por Chile, para tratar –dentro de lo posible y de lo negociable– de no cometer los mismos errores.

Veamos, por ello, algunas informaciones sobre el comercio exterior de la India, dejando para futuras columnas al análisis de los problemas de los anteriores TLC.

La India es un importante mercado comprador. Sus compras internacionales, es decir, sus importaciones, ascendieron a 671 mil millones de dólares en el año 2023, lo cual es una cifra relevante en el contexto del comercio internacional contemporáneo. Su principal proveedor es actualmente China, que le vende bienes por un valor 122 millones de dólares. Chile participa en dichas compras con 1.486 millones de dólares, lo cual lo coloca como el proveedor número 50 de ese inmenso país.

Las ventas de Chile están constituidas básicamente por minerales metalíferos (809 millones de dólares), cobre y sus manufacturas (208 millones de dólares), frutas y frutos comestibles (130 millones de dólares) y pasta de madera (63 millones de dólares). Esos cuatro grandes capítulos suman 1.209 millones de dólares, lo cual es más del 80% de las ventas chilenas a la India.

En lo que respecta al cobre, la India realizó importaciones por un valor total de 9.072 millones de dólares, y sus proveedores fundamentales son Japón, Zambia, Vietnam, Tailandia, Emiratos Árabes y Congo. Chile participa apenas con aproximadamente un 2.2% de las compras de cobre por parte de la India, y no hay razones para suponer que nuestro país podría en un futuro cercano sustituir a los actuales proveedores de la India. En todo caso, es un propósito que hay que intentar.

En lo que respecta a las importaciones de frutas, India importó en el año 2023 un total de 4.038 millones de dólares, de los cuales 1.018 millones de dólares provenían de Estados Unidos, y solo 130 millones tenían su origen en Chile, entre los cuales hay que mencionar las ventas de frutos de cáscara, fresas, frambuesas, manzanas, peras y uvas. Si la India, como consecuencia de la actual coyuntura internacional, reduce sus vínculos y sus compras con el mercado estadounidense es posible pensar que parte de esos productos podrían ser satisfechos por Chile.

En materia de exportaciones, la India exportó en el 2023, mercancías por un valor de 432 mil millones de dólares, cantidad bastante menor que sus importaciones, lo cual genera un saldo negativo en su comercio internacional de bienes. Entre esas ventas internacionales de la India cabe mencionar 89 mil millones en combustibles, 33 mil millones en perlas, oro y piedras preciosas, y 32 mil millones en maquinaria, equipos y material eléctrico y sus partes.

Las ventas actuales de la India a Chile sumaron 1.315 millones de dólares, entre las cuales se encuentran 327 millones en vehículos, 177 millones de dólares en productos farmacéuticos, 97 millones de dólares en fundiciones de hierro y acero y 84 millones en maquinarias y aparatos eléctricos y sus partes.

Estas son algunas de las cifras actuales del comercio exterior de la India, las que contribuyen a darle mayor realismo al optimismo imperante de penetrar con fuerza en dicho mercado en un futuro cercano. Pero como ese país está en un acelerado proceso de crecimiento económico, es dable pensar que en diez años más la situación puede ser muy diferente y, si es así, es bueno cultivar esa relación y esa amistad desde el presente mismo.

