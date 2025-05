No estamos seguros de tener un futuro

Entre los que apoyan la acción climática existen dos aproximaciones. Por una parte, la respuesta de las ONGs y del activismo climático, que estiman que la solución no se conseguirá mediante cambios graduales o con una transición energética justa. No, para ellos la salida de la crisis se conseguiría únicamente con una fuerte presión a los centros del poder mediante persistentes estallidos sociales. Para muchos expertos esta sería la salida más probable de tener éxito. Por otra, tenemos los que abogan por evitar el activismo y el desorden social y estiman que las respuestas son alcanzables en las innovaciones y en las disrupciones tecnológicos que aceleran el abandono de los combustibles fósiles asegurando una transición justa.

Pero frente a las dos posiciones complementarias de freno a la crisis climática existe una tercera opción a considerar. Es la negacionista. Es la que están aplicando los gobiernos de derecha al endosarse a la posición dominante de Trump. ¿Cuál es? Sencillamente, no hacer nada para frenar el cambio climático y seguir bombeando petróleo, gas y carbón y así permitir que suban las emisiones, sin importarles en absoluto el trío maldito de consecuencias: más emisiones, más calentamiento global, más desastres.

Para ellos, lo importante es obtener poder económico, financiero y militar. El lema America First, que mirábamos con sorna, hoy tenemos que entenderlo literalmente. No es un slogan, es una declaración dirigida a justificar conflictos. Quiere decir: “somos los que importan, los únicos, los demás no importan lo más mínimo”. Nos costó desclasificar el mensaje, por lo insensato e increíble. Hoy lo estamos viviendo, con todas sus nocivas consecuencias. Son, a diario, malas noticias para la acción climática.