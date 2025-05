El frágil balance entre transparencia y privacidad

Si bien la transparencia se refiere a la capacidad que tienen las personas, o las organizaciones, de responder sobre los criterios que se siguen a la hora de tomar decisiones, la asociamos directamente con el acceso a información, como forma de materializar este ideal de transparencia.

Asimismo, debemos tener en consideración que la transparencia no es absoluta. En primer lugar, está limitada por la existencia de información que no consta en ninguna parte, que no queda registrada por ningún medio, razón por la cual no puede ser difundida y, por otra parte, por el respeto y protección de la vida privada, la tutela de los datos personales, así como la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.