Lo que no se dijo en la cuenta pública en materia de educación

La cuenta pública, en educación, fue breve y tocó puntos que electoralmente podrían ser rentables. Pero también mostró un afán de comunicar triunfos en el área que no tienen concordancia con la realidad. Esto ocurrió especialmente con la recuperación educativa. A continuación, examino los dos grandes “logros” que el Presidente apuntó en su discurso sobre ella.

En primer lugar, alabó la ley de modernización de parvularia que envió al Congreso hace un año. Afirmó que ella mejora la calidad del nivel. Pero no es así: la legislación aprobada retrasa la vigencia de estándares de calidad mínimos para los establecimientos preescolares. Al mismo tiempo, permite que la autoridad otorgue el reconocimiento oficial a escuelas que no cumplen con condiciones de infraestructura mínimas. Además, retrasa en 10 años la exigencia del reconocimiento oficial a los establecimientos de educación parvularia. Hasta el 2035, éstos podrán contar tan sólo con la autorización de funcionamiento

La realidad preescolar hoy, es muy distinta. En 2022, por primera vez en 30 años, cayó la cobertura neta del nivel. En 2024, se recortaron los fondos destinados por Ley de Presupuestos a los preescolares del 60% más vulnerable. Las injustificables brechas de financiamiento entre jardines VTF, Junji e Integra, que llegan hasta cerca de un 40% por niño, persisten hasta el día de hoy.

En segundo lugar, el Presidente Boric apuntó a la formación del Consejo para la Reactivación Educativa y dijo que “Chile avanza con hechos y hoy tenemos evidencia de mejora”, respecto a la recuperación de lo perdido por la pandemia. Afirmó que 17 mil estudiantes volvieron al sistema después de abandonar la educación obligatoria. Precisó que entre 2022 y 2024 la inasistencia grave bajó 10 puntos; y que los puntajes SIMCE de 4° básico fueron los más altos desde 2002.

Lo que no dijo el Presidente es que 17 mil estudiantes volvieron al sistema en 2024, pero 33.745 no retornaron (un 66,4%). Tampoco dijo que el porcentaje que logró volver a la escuela (un 33,6%) es el más bajo de los 5 años anteriores. Olvidó informar que la inasistencia grave recientemente aumentó, en marzo de 2025, en 1,4 puntos porcentuales respecto a 2024. Tampoco observó que el sistema está estancado en su recuperación de la asistencia: la brecha promedio respecto de pre-pandemia, en marzo, no varió en el último año. Los puntajes SIMCE de 4° básico son los más altos desde el 2002, sí. Pero no se observa recuperación alguna en II° Medio ni en 6° básico.

La cuenta pública en educación ha mostrado una vez más la tónica de la agenda gubernamental: un abandono en discurso y recursos de la educación parvularia y escolar, disfrazado de una épica que en las cifras concretas y reales no es tal. Más bien, el Presidente ha buscado complacer a los centros de gravedad que, en un año electoral, guían a este gobierno: el Colegio de Profesores, los deudores del CAE, los miles de funcionarios públicos contratados en los SLEP, entre otros.

Lo importante, para el Presidente, es la deuda histórica de los docentes; la condonación del CAE; los supuestos mejores resultados de los SLEP. No hubo espacio en el discurso para los miles de niños y niñas que esperan apoyo de alguien para poder volver a la escuela. No hubo mención a la crisis de convivencia escolar que azota a los colegios, ni a la tragedia que ha traído el narcotráfico sobre el sistema educativo y las familias. En esto no hay propuestas, ni banderas, ni pasiones.

