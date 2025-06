Democracia: la promesa pendiente

En su tercer año de Gobierno, la administración del Presidente Gabriel Boric puede exhibir avances significativos en áreas clave para la ciudadanía. La implementación del Fondo Estatal para el pago de pensiones alimenticias, la aprobación de la ley de 40 horas laborales, el royalty a la gran minería y la creación del Ministerio de Seguridad Pública son algunos hitos que muestran voluntad política, capacidad legislativa y atención a temas urgentes para la vida cotidiana de las personas. En total, un 39% de las promesas presidenciales ha sido cumplido o está en proceso.

Sin embargo, al revisar los compromisos relacionados con la democracia, la participación y la representación, el panorama cambia drásticamente: el avance es cero. No se ha completado ni iniciado ninguna de las promesas en esta materia. Y no se trata solo de este Gobierno. El anterior, liderado por Sebastián Piñera, también presentó una pobre ejecución en estos temas: solo una de ocho promesas se concretó. La deuda con la democracia, por tanto, es estructural y de larga data.

Esto no puede seguir así. La baja participación en las elecciones, el descrédito institucional y la creciente desafección hacia lo público son señales de una democracia que se enfría. Cuando los espacios de decisión siguen alejados de la ciudadanía, cuando la participación queda reducida al voto y las organizaciones sociales ven limitado su poder de incidencia, se erosiona la base misma del pacto democrático.

Esta situación se agrava aún más si consideramos que dicho pacto ha sido históricamente excluyente. En particular, con grupos clave de nuestro país, como las mujeres y los pueblos indígenas. La participación política de ambos ha sido sistemáticamente postergada, incluso en momentos en que se prometió avanzar hacia una democracia más inclusiva. De acuerdo con datos del estudio de Ciudadanía Inteligente, el avance legislativo de promesas relacionadas con pueblos indígenas es de 0%.

El Gobierno de Gabriel Boric llegó al poder con un mandato claro de cambio. Muchas de sus promesas sobre democracia apuntaban en esa dirección: fortalecer los Consejos de la Sociedad Civil, mejorar la Ley de Juntas de Vecinos, avanzar hacia una participación efectiva de niños, niñas y adolescentes, y reconocer en distintos niveles la representación de pueblos indígenas. Pero sin avances concretos, estos compromisos corren el riesgo de transformarse en letra muerta. Y la democracia no será completa mientras siga reproduciendo las exclusiones que ha sostenido históricamente.

La democracia no se cuida sola. Requiere ser fortalecida activamente, no como un tema accesorio, sino como el tema estructural que permite que todos los demás avancen con legitimidad y sostenibilidad. No basta con redistribuir recursos; es urgente redistribuir poder. No basta con mejorar servicios públicos; es necesario garantizar que las comunidades puedan incidir en cómo se diseñan.

Reconocer los avances del actual Gobierno no implica dejar de exigir lo que aún falta. Y si hay algo que falta es priorizar y proteger el espacio cívico, impulsar una participación vinculante, descentralizar las decisiones y devolver la política a las personas.

Aún queda tiempo. Y aún es posible saldar esta deuda histórica. Pero, para eso, la democracia debe dejar de estar al final de la lista. Debe ser el punto de partida.

