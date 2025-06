El almirante y el Estado de Emergencia en la macrozona sur

En El Mercurio del domingo 15 de junio apareció una entrevista al comandante en Jefe de la Armada, el almirante Juan Andrés De La Maza, en que él manifiesta que ojalá se termine el Estado de Emergencia en la macrozona sur, el cual cumple cuatro años en noviembre.

El Estado de Excepción Constitucional de Emergencia partió en noviembre de 2021, en la parte final del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, y después de una corta interrupción en el segundo trimestre de 2022, ha sido renovado religiosamente hasta la fecha, dejando claro que de excepcional no tiene nada.

El almirante De La Maza habla a pocos días de entregar el mando y habla solo por la Armada. Indica que estos casi cuatro años han tenido un desgaste enorme para la Infantería de Marina, por el hecho de tener gente desplegada en forma permanente en esa zona, en algo que claramente debiera solo ser excepcional y para lo cual la infantería no está diseñada, con el consecuente impacto en sus dotaciones y el estrés que ello implica para la logística institucional.

Evidentemente, a algunos diputados de la zona no les gustó lo que indicó el comandante en Jefe. Incluso, hubo uno de la oposición que se refirió en malos términos respecto de lo dicho y de la persona del almirante, demostrando una falta de entendimiento del orden constitucional y el Estado de derecho que rige en Chile (y obviamente las declaraciones del diputado no cayeron bien en el mundo naval).

Los políticos que opinan del tema condicionan el término del Estado de Excepción y, por ende, de la participación del Ejército de Chile y la Infantería de Marina de la Armada al término del terrorismo, algo que el Estado chileno ha tratado en forma poco efectiva, ya que declara la insurgencia, el terrorismo y la violencia rural como actos criminales y delictivos y, en consecuencia, como parte del trabajo que debe realizar el Ministerio Público, el cual entre limitaciones de recursos y los procedimientos investigativos que debe seguir no avanza a la velocidad que les gustaría a quienes sufren los impactos de las acciones criminales y terroristas.

No es que el trabajo de la Fiscalía no produzca resultados. Los produce, por cierto, pero si queremos terminar con el problema de la violencia en la macrozona sur no lo vamos a resolver solo con acuerdos como los recientemente logrados. Vamos a necesitar quizás una acción más concreta de parte de todo el Estado de Chile, que involucre, además del Ministerio Público, las policías y las Fuerzas Armadas, al SII, la ANI y otras agencias que tengan relación con el tema. Tener a las FF.AA. desplegadas como espantapájaros solo permite que baje la temperatura, pero no resuelve el problema, ya que solamente disminuye los efectos y no ataca el origen de los males.

Ya hay quienes acusan al almirante de estar al borde de la deliberación. Nada más alejado de ello. El solo está indicando que el modo actual de tratar el problema genera externalidades negativas en la Armada y, en particular, en la Infantería de Marina. Si un comandante en Jefe no puede decir eso, entonces tenemos un problema de cancelación.

Está hablando un almirante que dirige una de las instituciones más prestigiadas de Chile, que no tiene ambiciones políticas, y que solo quiere que la Armada que ha liderado los últimos cuatro años pueda dedicarse a lo suyo y no a lo excepcional.

Espero que la entrevista al almirante De La Maza sirva para avanzar en la resolución de los problemas que aquejan a la macrozona sur y, en particular, de los chilenos que habitan en esa parte de Chile, sean mapuches o no mapuches, una parte que Juan Andrés De La Maza conoce bien, ya que su familia es de la zona y vivió en ella antes de ingresar a la marina, a los 15 años.

El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.