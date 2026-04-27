Gobierno designa a Eliana Rozas como presidenta del CNTV

El Gobierno informó este lunes la designación de la periodista Eliana Rozas como nueva presidenta del Consejo Nacional de Televisión (CNTV), en una decisión adoptada por el Presidente José Antonio Kast.

Rozas asumirá el cargo en reemplazo de Mauricio Muñoz, quien dejó sus funciones el pasado 10 de abril tras desempeñarse en la administración anterior.

La nueva titular del CNTV es periodista y egresada de Derecho, con una extensa trayectoria académica y profesional. Desde 1985 se desempeña como docente en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde actualmente ejerce como directora de docencia de la Facultad de Comunicaciones. Además, fue decana de esa misma facultad entre los años 2000 y 2003.

En el ámbito de los medios de comunicación, ha trabajado en El Mercurio y la revista Qué Pasa, y en Canal 13 ocupó distintos cargos directivos entre 2003 y 2007. Posteriormente, se desempeñó como jefa de estándares editoriales y redacción en CNN Chile entre 2008 y 2010.

Su trayectoria también incluye un paso por Televisión Nacional de Chile, donde ejerció como gerenta de comunicaciones y asuntos corporativos entre 2011 y 2016.

Actualmente, Rozas es miembro del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación y de la Academia Chilena de la Lengua, desde donde ha participado en discusiones vinculadas al rol de los medios y los estándares editoriales.