Soy hijo de un militante histórico de Renovación Nacional. Mi padre fue alcalde, diputado y senador. Crecí viendo cómo RN era un partido diverso, donde convivían los legados de Onofre Jarpa, Rivadeneira Monreal y tantos otros que creían en el diálogo, el acuerdo y la vocación pública. Recuerdo esa RN donde los González, los Núñez, los Jarpa, compartían la misma mesa, sin importar el origen social ni la corriente interna.

Pero con los años, algo se quebró. El partido comenzó a perder su alma pluralista. Se fue instalando un espíritu más elitista, más cerrado, más dogmático. Un grupo pequeño, pero ruidoso, se encargó de expulsar todo lo que oliera a moderación, diversidad o construcción colectiva. Y así RN fue dejando de parecerse a sí mismo.

Hoy, cuando una figura como Evelyn Matthei, con trayectoria, carácter y respaldo ciudadano, debiera convocar unidad, hay quienes, desde dentro, optan por el sabotaje. No por ideas, sino por ambiciones. No por Chile, sino por su propio metro cuadrado. Ego hediondo, diría el maestro Jodorosky.

Yo me pregunto: ¿por qué no se van? ¿Por qué insisten en desfigurar un proyecto que no los representa? ¿Por qué no dan el paso y militan donde realmente piensan?

Renovación Nacional tiene la oportunidad histórica de reencontrarse con su espíritu fundacional: Ser un partido amplio, un gran “nosotros”, libre, democrático, con vocación de futuro y no de trincheras. Para eso, hay que dejar de tolerar la traición disfrazada de crítica y salir del “yo” para entrar al “nosotros”.

