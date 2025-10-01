Político argentino dice que Kast quiere “rediscutir” la Patagonia

Uno de los más polémicos políticos de Argentina de los últimos años, el experonista Guillermo Morales, quien se cree va a buscar ser candidato presidencial, generó una fuerte polémica al participar en una emisión del podcast del exchico reality Francisco Pardo, en donde aseguró que José Antonio Kast tiene intenciones de “rediscutir la Patagonia”.

Lo anterior surgió luego de que Pardo dijera que “siempre nos odiaron los chilenos”, frente a lo cual Moreno dijo que de ganar “Kats” (sic) lo que viene es una pugna por este territorio, aseverando que el candidato del Partido Republicano dijo que “tenemos que rediscutir la Patagonia con la Argentina, porque cuando ellos se quedaron con la Patagonia, estábamos en guerra con Bolivia y Perú”.

En la presente campaña presidencial no existen registros de que Kast haya dicho algo semejante, y todo parece indicar que la acusación en su contra nace a partir de un tuit de J. A. Kast en 2020, cuando Argentina presentó un mapa en que incorporaba a la Antártica Chilena como parte de su país, frente a lo cual el representante del Partido Republicano afirmó que “Argentina ya nos ha robado suficiente territorio a los chilenos. Espero que el Gobierno se ponga firme a los delirios expansionistas de la izquierda radical argentina”.

En todo caso, Moreno ya había efectuado acusaciones semejantes en 2023, cuando –según informó El Dínamo– aseveró que en un debate entre Gabriel Boric y Kast, en 2021, este último habría expresado la necesidad de “rediscutir la Patagonia con la Argentina”.

Según dijo Moreno en el podcast de Pardo, ante ello hay que recuperar “la capacidad de combate”, tras lo cual agregó que él estaba en contra del Servicio Militar Obligatorio, pero –contradictoriamente– ejemplificó con la serie de Netflix El Eternauta.

Aseverando que en la milicia que allí aparece todos “habían hecho el servicio militar”, agregando que “tenés que tener actitud de combate y hay toda una generación en la Argentina que no tiene actitud de combate, no sabe qué es recibir órdenes, cuáles son las posiciones de tiro, cómo manejar un arma, ¿o vos te pensás que los chilenos se van a venir con filosofía?”.

Asimismo, recordó que “Ricardo Lagos, el Presidente chileno, tiene un capítulo en su memoria que dice ‘el día que casi invado la Argentina’”, lo que tampoco es cierto, pues –como lo publicó el diario argentino Infobae– Lagos reclamó varias veces a Néstor Kirchner por las interrupciones del gas trasandino, hasta que “le dije que el día en que las casas no tuvieran gas, me vería obligado a declararle la guerra a su país, porque esa carencia provocaría una revolución aquí”, dijo, matizando lo anterior con que “me daba cuenta de lo que significaba mi amenaza, pero no tenía otra herramienta para exigir que se cumpliera el contrato”.

