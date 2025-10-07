¿Es el cambio climático una estafa? La retórica del Presidente Trump y sus implicancias para Chile

El aire está cargado de paradojas. Desde los dorados pasillos de Davos hasta las polvorientas negociaciones climáticas, pronto, en la COP30 en Brasil, los líderes mundiales hablan con una voz casi unificada, comprometiéndose a eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Citan los últimos informes científicos y lamentan el aumento de las temperaturas. Y, sin embargo, debajo de la retórica pulida y las promesas solemnes, persiste una realidad diferente. En nuestro mundo, tambaleándose por las calamidades visibles de un clima cambiante, la declaración del presidente Trump en la ONU 2025 de que el cambio climático es “la mayor estafa jamás perpetrada en el mundo” aterriza con la fuerza de un terremoto geopolítico. Es una declaración que nos llena de preocupación, enmarcando nuestra actual crisis existencial como un truco teatral mientras desvía la atención de los flujos financieros silenciosos, sistemáticos y mucho más costosos que sostienen nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Este lenguaje contrasta con el abrumador cuerpo de evidencia académica que demuestra que la combustión de combustibles fósiles es el principal impulsor del aumento de las temperaturas globales. Las palabras del presidente oscurecen una realidad más profunda: el inmenso andamiaje multimillonario de subsidios que apuntala a las mismas industrias que defiende. Según un informe reciente del FMI, este torrente de dinero público aumentó a la asombrosa cifra de 7 billones de dólares (incluidos los costes explícitos e implícitos) en 2022. Este inmenso gasto público representa una carga concreta y cuantificable para las economías globales, distorsionando los mercados energéticos y obstaculizando la necesaria transición hacia un futuro sostenible.

La divergencia entre la retórica y la realidad es particularmente preocupante cuando se ve desde el hemisferio sur, una región profundamente afectada por el cambio climático, pero también un campo de batalla vital para la transición a la energía verde. Aquí en Chile, la declaración de Trump es más que un eco político distante; es un desafío directo a nuestra trayectoria nacional. Nuestra nación ha trazado un curso notable hacia el liderazgo en energía verde, impulsado por una combinación convincente de previsión científica y recursos naturales extraordinarios. El compromiso de Chile de eliminar gradualmente las centrales eléctricas de carbón, su ambicioso objetivo de neutralidad de carbono para 2050 y su surgimiento como un actor global en energía renovable se basan en la verdad científica fundamental de que la crisis climática es real. Los desiertos del sur de Atacama, entre los más soleados de la Tierra, y nuestra larga costa azotada por el viento ofrecen un potencial inmenso para la producción de energía solar y eólica. El potencial del país para la producción de hidrógeno verde, utilizando electricidad renovable para dividir el agua, es tan vasto que podría transformarnos de un exportador de recursos a una superpotencia de energía limpia.

Y, sin embargo, no somos inmunes a las mismas presiones sociales que alimentan la persistencia de los subsidios a los combustibles fósiles a nivel mundial. Si bien Chile ha logrado avances en la reducción de los subsidios directos a los combustibles fósiles, la memoria pública de las protestas y el malestar social por los costos de los servicios públicos sigue siendo un poderoso elemento disuasorio político para cualquier política que pueda percibirse como un aumento de la carga económica para los ciudadanos. El miedo que se apodera de los responsables políticos de otras naciones, el temor a una reacción pública por el aumento de los precios del combustible, también es una fuerza poderosa aquí. La estabilidad democrática de nuestra nación se basa en un delicado equilibrio, y cualquier amenaza percibida al costo de vida puede encender rápidamente el malestar social. Esta realidad sociopolítica es la fuerza silenciosa e invisible que complica y ralentiza nuestro progreso, un espejo de la misma dinámica que la retórica del presidente Trump explota en un escenario global. El consenso científico sobre el cambio climático no es una “estafa”; más bien, la dependencia continua de un sistema subsidiado y destructivo para el medio ambiente es un acto de negación autoimpuesto impulsado tal vez por la conveniencia política y un sistema poderoso y profundamente arraigado.

Para comprender completamente por qué persisten estos subsidios, primero se debe abandonar la noción ingenua de que es una cuestión de economía pura. En cambio, debemos verlo a través de una lente de supervivencia política, contrato social e inercia sistémica. Las verdaderas razones de su persistencia no se encuentran en los balances de las corporaciones multinacionales, sino en las calles, en las ansiedades silenciosas de los ciudadanos comunes y en las intrincadas redes de poder que gobiernan nuestro mundo. Como me explicó un consultor de energía de Medio Oriente, el subsidio no se trata solo de gasolina barata para automóviles. Se trata de mantener nuestras industrias en funcionamiento, de un sentido de autosuficiencia nacional que se ha construido durante décadas. “No puedes simplemente encender un interruptor”.

Finalmente, está la poderosa fuerza del atrincheramiento sistémico. La maquinaria de la industria de los combustibles fósiles, desde la exploración y la producción hasta la refinación y la distribución, es un sistema inmenso y profundamente arraigado con una influencia política significativa. Los subsidios, en forma de exenciones fiscales, garantías de préstamos favorables y transferencias directas, son una parte clave de este sistema. Bloquean una “dependencia del camino”, lo que dificulta extraordinariamente la transición a alternativas de energías más limpias. Las mismas instituciones diseñadas para administrar la energía (compañías petroleras estatales, poderosos organismos reguladores y grupos de presión políticos alineados con la industria) son a menudo los defensores más acérrimos del statu quo. Son, en cierto sentido, un ecosistema que se perpetúa a sí mismo y que ve cualquier movimiento para desmantelar los subsidios como una amenaza para su propia existencia.

Este es el gran desafío de nuestro tiempo: cómo conciliar la urgente necesidad de una transición, avalada por la ciencia, con las realidades económicas, sociales y políticas profundamente arraigadas que se resisten a ella. Para Chile y para el mundo, el camino a seguir es claro en términos científicos y técnicos, pero navegar por las traicioneras aguas políticas será la prueba definitiva de nuestra sabiduría colectiva.