[Lo+Leído] Embargan bienes a empresario Álvaro Saieh por deuda de US$27,4 millones con banco Itaú

El viernes 21 de octubre a las 11:08 horas, un receptor judicial ingresó al domicilio del empresario Álvaro Saieh Bendeck en Vitacura para ejecutar una orden de embargo dictada por el 8° Juzgado Civil de Santiago.

La diligencia, acompañada por Carabineros, se originó por una deuda de US$27,4 millones con el banco Itaú.

Se embargaron esculturas, cuadros, sillones, televisores y un Blu-Ray, con un avalúo total de $18,6 millones; los bienes quedaron en custodia en el domicilio del empresario.

La deuda proviene de un crédito de US$24 millones otorgado en 2014 por Itaú a la sociedad Great Art Inc., vinculada a Saieh y registrada en las Islas Vírgenes Británicas.