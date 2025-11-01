[Lo+Leído] Embargan bienes a empresario Álvaro Saieh por deuda de US$27,4 millones con banco Itaú
El 8° Juzgado Civil de Santiago ordenó el embargo de bienes en la casa del presidente de CorpGroup por una deuda de más de US$27 millones con el banco Itaú. El procedimiento incluyó obras de arte, muebles y equipos electrónicos, y se realizó con apoyo de Carabineros en Vitacura.
-
El viernes 21 de octubre a las 11:08 horas, un receptor judicial ingresó al domicilio del empresario Álvaro Saieh Bendeck en Vitacura para ejecutar una orden de embargo dictada por el 8° Juzgado Civil de Santiago.
-
La diligencia, acompañada por Carabineros, se originó por una deuda de US$27,4 millones con el banco Itaú.
-
Se embargaron esculturas, cuadros, sillones, televisores y un Blu-Ray, con un avalúo total de $18,6 millones; los bienes quedaron en custodia en el domicilio del empresario.
-
La deuda proviene de un crédito de US$24 millones otorgado en 2014 por Itaú a la sociedad Great Art Inc., vinculada a Saieh y registrada en las Islas Vírgenes Británicas.
-
El abogado Ricardo Reveco (estudio Carey) afirmó que la diligencia fue “instrumental” y que los bienes no son propiedad de Saieh, lo que será acreditado ante el tribunal.