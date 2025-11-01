[Lo+Leído] Exfiscal Arias por caso SQM: “la absolución de los acusados no significa en ni
Si bien no coincidió con parte de las acusaciones de las juezas del Tribunal Oral en lo Penal de Santiago (que apuntaron al extendido tiempo de investigación de casi 11 años), el expersecutor de O’Higgins aseguró que es “de las resoluciones más graves e impactantes que ha tenido la Fiscalía”.
-
El exfiscal regional Emiliano Arias calificó el veredicto absolutorio del caso SQM como una de las resoluciones más graves e impactantes que ha tenido la Fiscalía.
-
Arias señaló que la absolución no implica inocencia y que el tribunal fundamentó su decisión en errores de congruencia en la acusación presentada por el Ministerio Público.
-
Indicó que el Ministerio Público debería recurrir de nulidad, ya que la resolución no está firme y hubo un voto disidente.
-
Afirmó que, si se confirman los errores de congruencia, significaría que la acusación estuvo mal hecha, lo que sería una falla gravísima del Ministerio Público.
-
Arias atribuyó parte de la responsabilidad al exfiscal nacional Jorge Abbott, señalando que al dividir la investigación se produjeron decisiones contradictorias y se dañó el avance del caso.